Oroscopo 18 aprile 2020: previsioni di oggi

Fine settimana, noi ci siamo! Oggi è sabato, e le stelle sono tutte da riscoprire. Vediamo per questa giornata cosa ci dicono all’orecchio i pianeti, con il nostro oroscopo del giorno.

Di seguito le previsioni di oggi, 18 aprile 2020, da mettere a confronto con le ultime previsioni.

Oroscopo 18 aprile: Ariete

Una conoscenza aiuta. Come puoi mai ripagarlo? Facendo lo stesso per qualcun altro un giorno.

Oroscopo 18 aprile: Toro

Non parlare di quella nuova mossa audace. Sei pronto a colpire da solo e dovresti provarci!

Oroscopo 18 aprile: Gemelli

Adotta un atteggiamento di attesa al lavoro. Ci sono troppe storie contrastanti e non sai a chi credere. Tutto sarà risolto la prossima settimana.

Oroscopo 18 aprile: Cancro

Non essere così ansioso di bloccarti. Sii non impegnativo e vago in modo civettuolo e lascia che l’altra parte ti insegua per un cambiamento.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 18 aprile: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 18 aprile: Leone

Nelle prossime settimane recupererai gran parte del terreno che hai perso, quindi inizia a pensare a dove vuoi andare da lì.

Oroscopo 18 aprile: Vergine

Non è il momento di mettere in discussione le tue capacità personali. Concentrati solo su come superare questa situazione approssimativa.

Oroscopo 18 aprile: Bilancia

Stai per smettere di chiamarlo, ma fai un paio di passi indietro e ascolta ciò che la gente ha da dire. Ti stanno indicando nella giusta direzione.

Oroscopo 18 aprile: Scorpione

Hai vissuto più mancati incidenti di quanti tu possa contare, quindi ha senso essere scettici. Tuttavia l’opportunità che stai considerando è davvero d’oro come sembra.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 18 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 18 aprile: Sagittario

Temi che se non dici di sì, l’incarico andrà a qualcun altro. E probabilmente lo farà. Ma sei abbastanza impegnato e questa persona non farà un ottimo lavoro come te.

Oroscopo 18 aprile: Capricorno

Basta un passo falso per finire a terra. Sii prudente e proteggi le tue scommesse.

Oroscopo 18 aprile: Acquario

I colleghi pensano di poter fare il gioco sporco, ma tu lo sai far meglio. L’unico modo per avere successo è andare avanti.

Oroscopo 18 aprile: Pesci

Solo perché gli altri sono abituati a essere in servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non significa che devi esserlo. Hai fatto altri piani oggi e dovresti attenerti.

Aggiornamento ore 10.00