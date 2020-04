Oroscopo 17 aprile 2020: pronostici di oggi

Venerdì 17, si salvi chi può! Scherziamo ovviamente, in quanto noi non crediamo alle superstizioni, ma solo alle influenze astrologiche dei pianeti. Vediamo allora cosa consigliare con l’oroscopo di oggi.

Nell’articolo, le previsioni di oggi, 17 aprile 2020, che potete mettere a confronto con le previsioni di ieri.

Oroscopo 17 aprile: Ariete

Le difficoltà affrontate a lavoro dovranno essere risolte prima che diventino insormontabili. Chi si presenta a una competizione può aspettarsi che le cose si rivelino favorevoli. Probabilmente sarai impressionato da qualcuno del sesso opposto.

Oroscopo 17 aprile: Toro

Lavora sodo per dimostrare nel modo giusto. Fare una buona svolta per qualcuno sul fronte sociale sarà probabilmente ripagato nella stessa moneta in un secondo momento. I legami romantici sono destinati a diventare più forti con i tuoi sforzi.

Oroscopo 17 aprile: Gemelli

Il networking aiuterà solo in una certa misura sul fronte lavorativo, quindi inizia a padroneggiare le materie, se vuoi andare bene.

Oroscopo 17 aprile: Cancro

Rimanere in contatto con artisti sarà nel tuo interesse. Riparare con quello che non si vede, faccia a faccia sul fronte sociale sarà un passo nella giusta direzione.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 17 aprile: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 17 aprile: Leone

È probabile che una vacanza proceda secondo i piani e ti dia il massimo piacere. Il rendimento scolastico rimane al di sopra della parità, poiché riesci a dedicare tempo e attenzione alle questioni lavorative.

Oroscopo 17 aprile: Vergine

L’amore degli anziani ti rende abbastanza sicuro di stare al passo. Potrebbe essere necessario essere più visibili sul fronte del lavoro per farsi notare dalle persone che contano. I cuori solitari dovranno aspettare ancora un po ‘perché l’amore accada.

Oroscopo 17 aprile: Bilancia

Cose che prima o poi sembravano desolanti potrebbero iniziare a sembrare promettenti. Questo è un giorno fantastico, quando qualcuno ti regalerà un trattamento sul tappeto rosso! Quelli che vanno di soppiatto corrono il rischio che la loro relazione venga scoperta.

Oroscopo 17 aprile: Scorpione

La tua preparazione sarà adeguata. Potrebbe essere necessario essere in preda alle cose, poiché potrebbero esserci troppe estremità libere da legare. È probabile che ti innamori non appena la freccia di Cupido colpisce il segno!

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 17 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 17 aprile: Sagittario

Chi si presenta per un esame o una competizione farà bene a tenere il ritmo. Qualcuno di importante potrebbe darti la possibilità di qualcosa che speravi.

Oroscopo 17 aprile: Capricorno

Sarai in grado di prepararti bene per una competizione. Uno sviluppo favorevole sul fronte sociale può lasciarti in uno stato fortemente eccitato! Emozioni romantiche, ma può distrarti da altre attività importanti.

Oroscopo 17 aprile: Acquario

Mantenere il passo sul fronte lavorativo non si rivelerà troppo difficile. Qualcuno può essere d’aiuto per organizzare una funzione o un evento sul fronte sociale. L’umore romantico prevale, quindi organizza una serata con il partner.

Oroscopo 17 aprile: Pesci

Potrebbe essere necessario mantenere un profilo basso poiché alcuni errori commessi potrebbero essere scoperti. Una risoluzione è in vista per coloro che si avvicinano in una relazione.

Aggiornamento ore 10.00