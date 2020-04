Oroscopo 19 aprile 2020: previsioni di domenica

Domenica è arrivata, ultimo giorno della settimana, e che sia positivo per la maggior parte di noi! Chissà quali saranno i segni favoriti della giornata: lo scopriamo con l’oroscopo del giorno.

Nell’articolo le previsioni di oggi, 19 aprile 2020, che potete confrontare con con le ultime previsioni.

Oroscopo 19 aprile: Ariete

Le energie planetarie mostrano che sei sull’orlo del cambiamento. D’ora in poi è rigorosamente necessario navigare in acque calme.

Oroscopo 19 aprile: Toro

Il cielo crea una combinazione incendiaria. Dai un giusto avvertimento ai tuoi cari e amici e forse ti parleranno ancora la prossima settimana.

Oroscopo 19 aprile: Gemelli

Non tentare di forzare un attacco. Se due parti non si incontrano facilmente, probabilmente c’è una buona ragione per non farlo.

Oroscopo 19 aprile: Cancro

A volte sembra che tu sia un condannato fuggito ammanettato a un partner contro la tua volontà, ma almeno ci sei dentro.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 19 aprile: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 19 aprile: Leone

Ti stai preparando per una grande posizione al lavoro, ma lo svantaggio è far cadere qualcuno dalla sua posizione. I grandi passi comportano prezzi elevati.

Oroscopo 19 aprile: Vergine

I più cari ci provano davvero oggi. Discuti con loro e poi cerca un modo per risolvere le questioni. È già abbastanza.

Oroscopo 19 aprile: Bilancia

Sei davvero attaccato a qualcuno o è quel vecchio pensiero? Le cose sono cambiate. Non devi più cavalcare sulle storie degli altri.

Oroscopo 19 aprile: Scorpione

questo è un giorno potente. Può sembrare che tu sia nella parte inferiore della canna guardando in alto ma presto sarai in cima al mondo guardando in basso.

SAGITTARIO. (21 novembre – 20 dicembre):

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 19 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 19 aprile: Sagittario

I pianeti influenzano la zona del denaro. Che ci crediate o no, finalmente state sistemando la vostra situazione finanziaria.

Oroscopo 19 aprile: Capricorno

Il cielo fa molto per alleggerire il carico e introdurre la sensazione che la fatica potrebbe non essere stato vana, dopo tutto.

Oroscopo 19 aprile: Acquario

Saturno nel segno è un’anteprima delle cose a venire. Stai andando molto meglio di quanto pensi.

Oroscopo 19 aprile: Pesci

Le pressioni esterne rischiano di schiacciarti, dovresti prendere un po’ le cose alla leggera. Altrimenti non ti renderai conto del buono che c’è nella tua vita.

Aggiornamento ore 10.00