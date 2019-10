Oroscopo 2 ottobre 2019: la giornata segno per segno

Torna l’oroscopo per la giornata del 2 ottobre 2019, segno per segno. Tutte le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 1 ottobre 2019.

Oroscopo 2 ottobre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 2 ottobre: Ariete

Solo perché sei dell’umore giusto per dire o fare qualcosa di scioccante non significa che dovresti. I pianeti consigliano cautela ad ogni turno oggi, anche perché se esagerate potreste affrontare un grosso contraccolpo da parte di coloro che offendete. Oroscopo 2 ottobre: Toro

Hai avuto il pieno di essere stato spinto in giro da persone che, secondo te, non meritano di essere in posizioni di autorità e ora devi fare qualcosa al riguardo. Il tempo per parlare è finito ed è arrivato il momento di agire, quindi continuate così!

Oroscopo 2 ottobre: Gemelli

Potresti preferire andare per la tua strada e fare le tue cose, ma i pianeti avvertono che al momento non è un’opzione, quindi dovrai solo accettare che lavorare con gli altri è un must, per ora. È tempo di cooperare piuttosto che competere.

Oroscopo 2 ottobre: Cancro

La pressione del lavoro sembra essere per te e questo è un chiaro segno che hai preso troppo. È bello essere ambiziosi, ma è necessario bilanciare le proprie ambizioni con le altre esigenze e le esigenze delle persone che ti amano.

Oroscopo 2 ottobre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 2 ottobre: Leone

I pianeti indicano che sarai attratto da qualcuno che a livello personale o professionale è forte e potente, e non c’è nulla di sbagliato in questo. Ma l’eroe non li adora. Quando tutto è detto e fatto sono ancora umani. Oroscopo 2 ottobre: Vergine

Se qualcuno si frappone tra te e ciò che desideri nei prossimi giorni, se ne pentiranno. Non sei dell’umore giusto per stare lì e prenderlo – al contrario, andrai all’attacco con una ferocia di cui pochi pensavi di essere capace.

Oroscopo 2 ottobre: Bilancia

I pianeti ti stanno spingendo ad assumerti dei rischi e a spingere i confini. I presagi sono così buoni per te al momento che c’è poco prezioso che non puoi realizzare se ci pensi. Come sempre, la vita è ciò che scegli di farne.

Oroscopo 2 ottobre: Scorpione

Il modo in cui approcci ciò che devi fare oggi – con efficienza spietata – sorprenderà alcune persone, specialmente quelle che credono che non ti piaccia lo scontro. Forse no, ma ci sono momenti, come ora, in cui devi andare fino in fondo.

Oroscopo 2 ottobre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 2 ottobre: Sagittario

Un progetto che si sta trascinando da settimane o mesi deve essere completato, quindi metti insieme il tuo atto e fallo – quindi puoi passare a qualcosa di più interessante. Se non è completato entro il fine settimana, puoi anche rinunciarci.

Oroscopo 2 ottobre: Capricorno

Se non riesci a ottenere quello che vuoi in un modo oggi troverai un altro modo per farlo accadere. Sei in uno di quegli stati d’animo in cui la tua ossessione per fare la cosa giusta prevale su tutte le altre preoccupazioni. Lo slancio è tutto dalla tua parte, quindi accendi!

Oroscopo 2 ottobre: Acquario

Tutti commettono errori – sì, anche un Acquario – quindi non essere troppo duro con te stesso se qualcosa che hai tentato è fallito. Il fatto che tu abbia provato, quando così pochi hanno il coraggio di, ti contraddistingue come una persona speciale. La prossima volta ci riuscirai. Oroscopo 2 ottobre: Pesci

I pianeti ti daranno energia più che sufficiente per forzare i cambiamenti che devono essere fatti, quindi non dubitare che tu possa farlo e non dubitare che quello che stai facendo sia corretto. Hai sia il diritto che il potere dalla tua parte, quindi usali.

