Oroscopo 1 ottobre 2019: pronostici della giornata

Torna l’oroscopo per la giornata del 1 ottobre 2019, segno per segno. Tutte le previsioni delle stelle rispetto ai pronostici di Italia Sera del 28 settembre 2019.

Oroscopo 1 ottobre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 1 ottobre: Ariete

Potresti dover ballare al ritmo di qualcun altro all’inizio della nuova settimana, ma sarai comunque generalmente libero da restrizioni e limitazioni. Se gli altri hanno potere su di te, può essere solo perché hai dato loro quel potere – quindi riprendilo! Oroscopo 1 ottobre: Toro

Ad alcune persone può sembrare che stai sognando il sogno impossibile, ma non possiedono il tuo livello di autostima. Qualunque cosa tu voglia dalla vita, troverai un modo per ottenerla, che sia oggi, domani o più lontano nel futuro.

Oroscopo 1 ottobre: Gemelli

Cerca di non essere troppo sensibile alle critiche ed evita di rivelare i tuoi sentimenti, specialmente se sono di natura negativa! Qualunque cosa accada nelle prossime 24 ore, sia essa buona, cattiva o indifferente, l’importante è che tu la affronti con calma.

Oroscopo 1 ottobre: Cancro

I tuoi cari saranno piuttosto esigenti oggi e potresti dover fare sacrifici che non vuoi fare. Ad ogni modo, potresti riconoscere di avere l’obbligo di assisterli, quindi fallo con buona grazia. Un giorno restituiranno il favore.

Oroscopo 1 ottobre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 1 ottobre: Leone

Assicurati che quelli intorno a te sappiano come ti senti oggi. A volte puoi essere un po ‘troppo autocontrollato per il tuo bene, e piuttosto che soffrire in silenzio, potresti pagare per fare un po’ di confusione. Ma solo un po ‘: non esagerare! Oroscopo 1 ottobre: Vergine

Ora c’è il pericolo che tu possa fare spese folli e comprare cose che non puoi permetterti e che probabilmente non hai bisogno di possedere. Per i grandi acquisti assicurati di ottenere una sorta di garanzia di rimborso – potresti doverlo utilizzare abbastanza rapidamente.

Oroscopo 1 ottobre: Bilancia

Metti al primo posto le tue esigenze all’inizio della nuova settimana e non sentirti in colpa per niente che sembri stare bene mentre gli altri stanno lottando. Le persone non sono mai state e non saranno mai uguali nelle loro capacità. Ci saranno sempre vincitori e vinti.

Oroscopo 1 ottobre: Scorpione

Assicurati di non lasciare che il tuo carico di lavoro ti occupi di te questa settimana. Elaborare un programma che sai di poter rispettare e rifiutare di deviare da esso, nemmeno per le persone che ti promettono più soldi se si assumono compiti aggiuntivi.

Oroscopo 1 ottobre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 1 ottobre: Sagittario

Qualcuno che incontri durante i tuoi viaggi oggi potrebbe diventare un contatto utile nel prossimo futuro, quindi tieni gli occhi e le orecchie aperti e non ignorare le persone solo perché sembrano un po ‘”diverse” nei loro modi. Pensa a come potresti vederli!

Oroscopo 1 ottobre: Capricorno

La cosa più importante ora è che sembri e ti comporti in modo sicuro in tutte le situazioni, perché se i tuoi rivali hanno l’idea che sei anche un po ‘ansioso, faranno di tutto per giocarci. Fai finta di non avere cura del mondo.

Oroscopo 1 ottobre: Acquario

Sì, la tua testa è piena di idee fantastiche ma quanti di loro vedranno mai la luce del giorno? Il tuo compito principale ora dovrebbe essere quello di concentrarti su due o tre cose che potrebbero avere il maggiore impatto. Ignora tutto il resto. Oroscopo 1 ottobre: Pesci

Non sprecare il tuo prezioso tempo ed energia in attività che non portano un buon ritorno. Se sei seriamente intenzionato a migliorare la tua situazione finanziaria – e dovresti esserlo – allora devi concentrarti su ciò che paga di più. Sì, i soldi sono importanti.

