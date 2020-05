Oroscopo 21 maggio 2020: anticipazioni di domani

Siamo di nuovo qui, per fornirvi preziose indicazioni dalla configurazione astrologica. Che cosa potrà accadere nella prossima giornata? Lo scopriamo come al solito con le predizioni del nostro oroscopo di domani.

Nell’articolo di seguito, i pronostici di domani, 21 maggio 2020, con le varazioni fino alle previsioni di oggi.

Oroscopo 21 maggio: Ariete

C’è vita oltre la tua lista di cose da fare. Lascia un po ‘di spazio nella tua giornata per la spontaneità. Potresti sorprenderti.

Oroscopo 21 maggio: Toro

Le opportunità abbondano, ma non dove ti trovi. Non aver paura di cambiare percorso o andare avanti. Sei pronto a brillare in un ambiente totalmente diverso.

Oroscopo 21 maggio: Gemelli

La competizione per un posto ambito è feroce. Tuttavia la tua audacia di fronte a probabilità sconcertanti farà la differenza.

Oroscopo 21 maggio: Cancro

Sai che devi fare alcuni sacrifici per andare avanti, ma attendi di vedere cosa vuole veramente prima l’altra parte.

Oroscopo 21 maggio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 21 maggio: Leone

Rivisitare una vecchia questione non è proprio come pensi. In effetti hai un’opportunità unica per correggere un errore passato. Prendila.

Oroscopo 21 maggio: Vergine

Interrompi la riproduzione. Scoprirai che le parti in conflitto saranno entusiaste di risolvere le differenze quando saranno costrette a fare un faccia a faccia.

Oroscopo 21 maggio: Bilancia

Sei stato avvertito del lato negativo di una situazione e lo vedi per quello che è. Detto questo, hai ancora preso la decisione giusta.

Oroscopo 21 maggio: Scorpione

Ora che sei pronto a dire che una partita non è adatta, sei sorpreso di vedere l’altra parte combattere per continuare. Ciò dimostra quanto siano ancora fuori sincrono le cose.

Oroscopo 21 maggio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 21 maggio: Sagittario

La tua suprema fede che tutto funzionerà lascia gli altri sconcertati. Cosa puoi dire? Ci sono alcuni momenti in cui le cose fanno clic e questo è uno di questi.

Oroscopo 21 maggio: Capricorno

Non ti aspettavi di ricevere elogi per un lavoro ben fatto, ma è fantastico lo stesso. Il tuo capo ha grandi progetti per te.

Oroscopo 21 maggio: Acquario

È perché i cambiamenti stanno arrivando così in fretta e furiosi che vuoi dare loro il tempo di sistemarsi e restare. Sii cautamente ottimista su ciò che accade.

Oroscopo 21 maggio: Pesci

Un tuo desiderio segreto diventa realtà, ma c’è una svolta. Questo vantaggio per te significa meno per qualcun altro.

