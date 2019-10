Oroscopo 22 ottobre 2019: previsioni per domani

Torna l’oroscopo per la giornata del giorno 22 ottobre 2019, segno per segno. Tutti consigli delle stelle rispetto alle oroscopo di Italia Sera del 21 ottobre 2019.

Oroscopo 22 ottobre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 22 ottobre: Ariete

Le relazioni non sembreranno così tese all’inizio della nuova settimana, il che è positivo, ma se vuoi che rimanga così cerca di non lasciarti sfuggire eventuali commenti che potrebbero turbare quelli di una disposizione sensibile. Non tutti sono robusti come il tuo Ariete. Oroscopo 22 ottobre: Toro

Non importa con chi potresti essere caduto nelle ultime settimane, puoi facilmente recuperare con loro. Il collegamento Venere-Nettuno di oggi ti aiuterà a concentrarti sulle cose che hai in comune piuttosto che sulle cose che ti distinguono. Questo è progresso.

Oroscopo 22 ottobre: Gemelli

Fai quello che ritieni di dover fare oggi e non perdere il sonno per le possibili conseguenze. Ciò che sarà sarà e, come in tante altre situazioni simili in passato, è improbabile che si trovi in ​​un posto così vicino come temete inizialmente.

Oroscopo 22 ottobre: Cancro

I tuoi poteri di autodisciplina sono stati testati negli ultimi giorni e la buona notizia è che sei arrivato a pieni voti. Ora devi mostrare agli altri come mantenere la calma e non perdere la calma in situazioni difficili. Sii un buon esempio.

Oroscopo 22 ottobre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 22 ottobre: Leone

C’è stato così tanto dramma nella tua vita negli ultimi tempi che potresti fare con qualche giorno in cui non succede nulla. Quei giorni arriveranno ma non ancora. L’imminente cambio di segni del Sole porterà a crisi che solo tu sai come affrontare. Oroscopo 22 ottobre: Vergine

Venere, il pianeta dell’amore, ti aiuterà a rattoppare una relazione che potrebbe aver reso un po ‘aspro nelle ultime settimane. L’importante è riconoscere che c’è davvero poco di sbagliato in questo. Entrambi dovete solo rinfrescarvi un po ‘.

Oroscopo 22 ottobre: Bilancia

Il tuo pianeta dominante Venere si collega a Nettuno, pianeta dell’empatia, oggi, quindi non troverai difficile raggiungere le persone che hanno disperatamente bisogno di una mano. Non essere troppo selettivo in chi scegli di aiutare – se gli altri ti chiedono devi dare ciò che puoi.

Oroscopo 22 ottobre: Scorpione

Tutti hanno paure e ansie – sì, persino uno Scorpione – quindi non pensare di essere strano perché ti preoccupi di ciò che il futuro potrebbe portare. Ma non arrenderti nemmeno a quella preoccupazione. Avere sempre uno scopo e continuare a muoversi verso di esso, passo dopo passo.

Oroscopo 22 ottobre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 22 ottobre: Sagittario

È della massima importanza che tu rimanga in uno stato d’animo positivo oggi, specialmente se sei coinvolto in situazioni in cui tutti hanno bisogno di unirsi per assicurarsi il successo. Non andrai lontano se litighi costantemente tra di loro.

Oroscopo 22 ottobre: Capricorno

Un’opportunità per migliorare il tuo stato deve essere sfruttata immediatamente. Se non riesci a deciderci in merito nel prossimo giorno o due, potrebbe essere portato via da te e dato a qualcun altro. Lo vuoi davvero Capricorno? Allora prendilo!

Oroscopo 22 ottobre: Acquario

Un collegamento Venere-Nettuno illuminerà la tua giornata aiutandoti a venire a patti con il fatto che le persone hanno il diritto di essere diverse e che senza quella differenza il mondo sarebbe un posto molto più noioso. Vuoi davvero che tutti siano come te? Oroscopo 22 ottobre: Pesci

Nettuno, il tuo sovrano, si collega a Venere, pianeta dell’amore oggi, rendendoti facile sentire il dolore degli altri. Ma non devi lasciare che il loro dolore diventi il ​​tuo dolore. Aiuta gli altri a risolvere i loro problemi, se puoi, ma non lasciare che anche questi problemi ti appesantiscano.

