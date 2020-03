Oroscopo 26 marzo 2020: le stelle di oggi

Benvenuti in questo giovedì e nella sezione oroscopo di Italia Sera. Anche per questa giornata possiamo andare a leggere la situazione del cielo con pianeti e stelle, per capire che indicazioni possiamo trarne. Vediamo allora il nuovo oroscopo di oggi.



In base al vostro segno zodiacale, ecco le previsioni per oggi, 26 marzo 2020, con le variazioni dall’ultimo oroscopo.

Oroscopo 26 marzo: Ariete

Coloro che fanno solo ciò che vogliono fare sono davvero limitati. La maggior parte delle cose buone viene dal fare ciò che è giusto, utile, stimolante, interessante, coraggioso. Il tuo saggio istinto di spingerti dentro entrerà in azione.

Oroscopo 26 marzo: Toro

Sapere quali sono i valori di qualcuno è come avere le chiavi del loro regno. Puoi parlare la loro lingua, per favore e deliziarli. Puoi farli arrabbiare. Puoi influenzarli. Le buone relazioni implicano buone informazioni.

Oroscopo 26 marzo: Gemelli

Gli umani bramano la certezza. Dove nessuno è disponibile, farà finta certezza. Quindi vai con fiducia o falsa fiducia. L’umiltà può essere un prerequisito per il successo, ma se si guida con esso, nessuno ti seguirà.

Oroscopo 26 marzo: Cancro

Cosa significa obbedienza per te? A cosa obbedirai volentieri, a malincuore o automaticamente? Scopri le tue regole perché guideranno la giornata.

Oroscopo 26 marzo: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 26 marzo: Leone

Sebbene tutti abbiano accesso a un’intuizione superiore, molti non sanno come usarla. Ecco perché starai attento a te stesso, ai tuoi cari, ai colleghi e a tutti quelli che ti circondano, anche ai perfetti sconosciuti.

Oroscopo 26 marzo: Vergine

In qualche parte del mondo, una persona ti pensa con amore e belle intenzioni. In una storia correlata, cadrai di buon umore senza ovvi motivi per cui sei lì.

Oroscopo 26 marzo: Bilancia

Mi viene in mente una relazione. Vedrai dei momenti, ti chiederai come avrebbero potuto funzionare le cose se l’avessi fatto diversamente e avresti avuto spunti e idee d’oro per andare avanti.

Oroscopo 26 marzo: Scorpione

Senti la canzone e poi ti manca qualcuno che non esiste nemmeno. Questo è il potere dell’arte, della musica e della tua capacità di connettersi con esso.

Oroscopo 26 marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 26 marzo: Sagittario

A volte puoi decodificare una cosa che funziona bene per duplicare il successo. A volte non puoi. Vai avanti e prova comunque perché l’alternativa è iniziare da ground zero.

Oroscopo 26 marzo: Capricorno

Complessità emotive tormentano gli altri ma non tu. Hai accettato molto tempo fa che non tutti i problemi dovrebbero essere risolti. Questo è ciò che ti consente di rilassarti e imparare mentre vai.

Oroscopo 26 marzo: Acquario

Ci sono molte potenziali realtà là fuori per te e non devi immergerti troppo in profondità in nessuna di esse per capire se sono o meno per te. Oggi è come se fossi nel camerino della vita.

Oroscopo 26 marzo: Pesci

Il sospetto è tra le emozioni più divertenti che proverai oggi. Non ci sarà qualcosa di più soddisfacente che scoprire che i tuoi sospetti erano assolutamente corretti.

