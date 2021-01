Oroscopo 30 gennaio 2021: i pronostici di oggi

Buona giornata a tutti, siamo pronti a disquisire di astri e considerare i cambiamenti con il nuovo oroscopo di oggi.

A seguire i pronostici di oggi, 30 gennaio 2021, e le novità rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 30 gennaio: Ariete

Hai portato un fardello abbastanza a lungo. Non lasciare che la frustrazione e il senso di colpa ti logorino. Gli amici possono aiutarti a sostenere il carico se glielo permetti.

Qualcuno ti trattiene? Sì, ma non per i motivi che immagini. È perché pensa che tu stia spingendo per qualcosa troppo presto.

Oroscopo 30 gennaio: Gemelli

Finirai per fare un doppio giro quando ti renderai conto che un collega che interferisce è davvero un salvatore travestito. Fai subito ammenda.

Oroscopo 30 gennaio: Cancro

Prenditi del tempo per digerire cosa sta succedendo perché una battuta d’arresto è la chiave del progresso.

Oroscopo 30 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 30 gennaio: Leone

Non cedere a sentimenti di impotenza. Ci sono sempre opzioni, anche se scarse. Mantieni la tua presenza mentale e li vedrai.

Oroscopo 30 gennaio: Vergine

Non andare avanti da solo. È meglio per te ripiegare e riprovare più tardi quando il supporto è a posto.

Oroscopo 30 gennaio: Bilancia

Un problema con cui hai lottato è stato affidato a qualcun altro per risolverlo. Ma resta a portata d’orecchio, perché potresti imparare molto dall’approccio unico di questa persona.

Oroscopo 30 gennaio: Scorpione

Presto sarai costretto a scegliere tra denaro e amicizia. Ma prima che tu diventi troppo angosciato dovresti ricordare che questa persona se l’è portato addosso.

Oroscopo 30 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 30 gennaio: Sagittario

Tieni nascosti i sentimenti di rivalità perché un superiore sta cercando di sfruttare un punto debole. È un buon momento per esaltare i meriti di una sana competizione.

Oroscopo 30 gennaio: Capricorno

Preparati per un’altra svolta al lavoro. Le persone che erano in ascesa presto saranno fuori. Non sorprenderti se ti viene chiesto di tornare o promosso.

Oroscopo 30 gennaio: Acquario

Ci vorrà più tempo di quanto pensi per convertire uno scettico. Non arrenderti. Quando avrai finito, questa persona canterà le tue lodi.

Oroscopo 30 gennaio: Pesci

Stai costruendo un ponte verso il nulla? Assicurati che tu e l’altra parte lo desideriate davvero perché non reggerà a meno che non ci sia un buon adattamento.

