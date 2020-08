Oroscopo 7 agosto 2020: le previsioni di oggi

Una buona giornata a tutti voi, che state aspettando le indicazioni dal cielo anche per questo venerdì. Nella nostra interpretazione dei movimenti astrali, ecco il nuovo oroscopo di oggi.

A seguire i pronostici di oggi, 7 agosto 2020, per le differenze rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 7 agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 7 agosto: Ariete

Sebbene tu possa fare molto per te stesso in questo momento, potrebbe non essere una buona giornata per riparare le cose con un collega. L’altra parte ha bisogno di molto più tempo per essere in grado di guarire.

Oroscopo 7 agosto: Toro