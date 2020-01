Oroscopo 7 gennaio 2020: le previsioni di oggi

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 7 gennaio 2020, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata del 7 gennaio 2020? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera di domenica.

Oroscopo 7 gennaio: Ariete

Vuoi che cambino le cose velocemente? Muoviti. Questo è il modo più veloce. Tempo: devi aspettare, devi imporre un obiettivo. Vuoi mantenere una prospettiva il più a lungo possibile? Stai fermo.

Oroscopo 7 gennaio: Toro

Ti piaci meglio con certe persone. C’è una ragione per questo, anche se potresti non esserne ancora consapevole. Cosa succederebbe se si stabilisse che si perseguono relazioni solo con persone con cui ci si sente bene?

Oroscopo 7 gennaio: Gemelli

Le tue esigenze di attenzione sono versatili. Puoi operare magnificamente come un’attività autonoma, e puoi anche essere un ingranaggio nella ruota di una grande organizzazione. Farai entrambe le cose prima che finisca la giornata.

Oroscopo 7 gennaio: Cancro

Non devi fare niente. Tutte le cose che senti di essere costretto a fare sono in realtà abbastanza opzionali. Tutte le cose che ti dici che devi fare sono anche opzionali. Elimina la pressione. Vedi le tue opzioni.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 7 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 7 gennaio: Leone

Come segno che governa il cuore, i Leone si collegano in una rete di cuori e inviano amore attraverso corde invisibili che si estendono in tutta l’umanità. La guarigione sta avvenendo tra amici e sconosciuti.

Oroscopo 7 gennaio: Vergine

I bambini di tutte le età fanno le bizze quando non ottengono ciò che vogliono. Il tuo modo maturo è più divertente e creativo, ed è per questo che lo sceglierai. Manterrai il tuo ingegno nei tuoi confronti e cercherai nuove opportunità.

Oroscopo 7 gennaio: Bilancia

Una persona che è molto preoccupata di piacere ad un altro avrà difficoltà a stabilire una voce e una visione uniche e indipendenti. Dimentica il resto per un minuto. Fai un tuffo profondo nella tua prospettiva.

Oroscopo 7 gennaio: Scorpione

Il “culto dell’individuo” prevalente valorizza l’autosufficienza in una specie essenzialmente eusociale; è facile vedere lo scontro. I problemi di oggi si dissolvono quando ti vedi interdipendente invece che isolato.

Aggiornamento alle 10.30

Oroscopo 7 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 7 gennaio: Sagittario

Non devi sacrificare nulla come incentivo all’amore per stare con te. Non funziona così e nemmeno la tua vita professionale, i rapporti familiari o le amicizie.

Oroscopo 7 gennaio: Capricorno

Continua a cercare una misura eccellente per quello che vuoi fare. Non devi già fare la tua parte perfettamente. I membri giusti del team aiuteranno a capire la visione lungo la strada.

Oroscopo 7 gennaio: Acquario

Parte dell’apprendimento dell’essere felici è l’apprendimento dell’infelicità. Quando la gioia viene interrotta, è un’opportunità per capire perché e fare un piano d’azione per mantenerla fluente.

Oroscopo 7 gennaio: Pesci

Le relazioni sane sono buone per altre relazioni sane. La positività che generi con una persona si estende alla tua relazione con un’altra. Gli scambi di qualità non fanno che aggiungere valore.

Aggiornamento ore 12.30