Oroscopo di oggi Paolo Fox, 7 gennaio 2020. Le previsioni della giornata

Ritorna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, in merito alle previsioni di oggi.

Che cosa prevedono le stelle per il 7 gennaio 2020? Come ormai noto, Paolo Fox ne offre un quadro completo. Infatti quello con l’oroscopo del noto ed apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è un punto fisso, tutti i giorni, per un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Paolo Fox, oroscopo 7 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 7 gennaio 2020: Ariete

Questa fase medio lunga servirà a fare una scelta fra le persone che intendete continuare ad avere attorno. Vuoi novità, anche sul piano professionale, ma è fondamentale riuscire a capire che cosa non va gettato via del passato. Oroscopo Paolo Fox 7 gennaio 2020: Toro

Urano ha reso molti di voi ancora più rigidi, tutti di un pezzo, con grande determinazione. Questo fa sì che nel perseguire un obiettivo tralasciate molte cose che in realtà non vi vanno più a genio come un tempo. Oroscopo Paolo Fox 7 gennaio 2020: Gemelli

State tirando il bilancio di quello che non è andato benissimo lo scorso anno. Una volta terminato, avrete modo di tracciare l’obiettivo da qui in avanti, in generale la stabilità è alla portata. Oroscopo Paolo Fox 7 gennaio 2020: Cancro

Paolo Fox, oroscopo 7 gennaio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 7 gennaio 2020: Leone

Non ti piace ammettere di essere “alla frutta” ma la stanchezza si fa sentire, e questo ti agita anche un po’. Sei anche combattuto fra la voglia di emozionarsi e il tentativo di domare queste emozioni. Oroscopo Paolo Fox 7 gennaio 2020: Vergine

A partire da domani bisognerà fare un grande ordine, operare scelte importanti. Nei prossimi mesi, infatti, ci sarà una fase molto positiva ma bisogna ridefinire un po’ tutto adesso, in questa prima fase dell’anno. Oroscopo Paolo Fox 7 gennaio 2020: Bilancia

Se sentite di vivere una situazione difficile, da cui è complicato venire fuori, il consiglio di Paolo Fox è di non andare troppo oltre e fare solo ciò che si sente. Sia a casa che sul lavoro ci sono problemini da risolvere. Oroscopo Paolo Fox 7 gennaio 2020: Scorpione

Paolo Fox, oroscopo 7 gennaio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 7 gennaio 2020: Sagittario

Oggi il vostro desiderio di novità non viene soddisfatto. Fino a dopodomani ci sarò tensione e nervosismo, cercate di fare il minimo indispensabile. Occhio ai litigi, qualcuno potrebbe farvi perdere le staffe. Oroscopo Paolo Fox 7 gennaio 2020: Capricorno

Le stelle non sono male, anche se inizialmente vi sentirete spossati, anche un po’ nervosi. Le emozioni sono sulle montagne russe adesso, quello che potete fare è tenervi lontani dalle persone seccanti. Oroscopo Paolo Fox 7 gennaio 2020: Acquario In questo momento avete Venere a illuminarvi la via del domani, e in seguito (diciamo in primavera) l’occasione di rimediare a qualche sbaglio grazie al bonario Saturno. Già nei prossimi giorni, saranno prese decisioni importanti per il vostro avvenire.

Oroscopo Paolo Fox 7 gennaio 2020: Pesci

La Luna contraria non vi impedisce di sentirvi forti. I prossimi giorni vedranno qualche piccolo intoppo negli impegni programmati, ma andando avanti con la settimana le giornate saranno contrassegnate da una nuova passionalità.

