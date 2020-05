Oroscopo 9 maggio 2020: le previsioni di domani

Eccoci di nuovo pronti a scoprire i misteri delle stelle e dei pianeti, stavolta con il weekend in dirittura d’arrivo. Se siete curiosi di sapere come andrà, ecco a voi da leggere l’oroscopo di domani.

Di seguito tutti i pronostici di domani, 9 maggio 2020, con quello che cambia rispetto alle previsioni del giorno.

Oroscopo 9 maggio: Ariete

Qualcuno che era in stallo è improvvisamente desideroso di firmare. Puoi fidarti? Sì. È un breve preavviso, ma domani cerca di evitare delle scartoffie.

Oroscopo 9 maggio: Toro

Avrai davvero un punto di vista e solo uno? Non è troppo saggio al giorno d’oggi. Amplia il tuo campo visivo.

Oroscopo 9 maggio: Gemelli

Sei impazzito seduto sul ciglio di una situazione. Ora ottieni il via libera per metterlo a frutto. Lavora per il tuo vantaggio spudoratamente.

Oroscopo 9 maggio: Cancro

Le cose sono finite ed è la pura volontà che ti impedisce di grattare la pentola, ma resisti. Le prospettive stanno per migliorare.

Oroscopo 9 maggio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 9 maggio: Leone

All’inizio non ti piacerà quello che ascolti. Non soddisfa le aspettative. Pensaci e ne vedi il potenziale.

Oroscopo 9 maggio: Vergine

Devi realizzare un percorso fuori dai sentieri battuti per realizzare un’aspirazione. L’esperienza si dimostrerà arricchente in modi che non ti aspetti.

Oroscopo 9 maggio: Bilancia

Un fattore nascosto viene scoperto e spiega molto. Ma non restare lì a bocca aperta: metti a frutto queste informazioni!

Oroscopo 9 maggio: Scorpione

Non capita tutti i giorni di fare nuove amicizie. Sei un cliente esigente. Tuttavia una conoscenza è degna di unirsi alla tua cerchia interiore.

Oroscopo 9 maggio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 9 maggio: Sagittario

Vedi più avanti di altri, ma non provi a convertirli. Fai i tuoi affari e lascia che la tua fede parli da sola.

Oroscopo 9 maggio: Capricorno

Una parte estranea ha reso il messaggio forte e chiaro. Hai voglia di dargli una seconda possibilità? Non fa male provare.

Oroscopo 9 maggio: Acquario

Sei colpito da una lunga lista di critiche. Vale anche la pena notare che l’altra parte non sta camminando. Questo dimostra che sta cercando una soluzione.

Oroscopo 9 maggio: Pesci

Le cose non vanno secondo i piani, ma sei comunque incuriosito. Le complicazioni sono il sale della vita. Abbraccia la spontaneità.

