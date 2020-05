Oroscopo 9 maggio 2020: le previsioni di oggi

Buon weekend a tutti, buon sabato e che i pianeti siano a voi favorevoli! Per capire meglio come andrà questa giornata, dovete consultare assolutamente il nostro oroscopo di oggi.

Ecco a vostra disposizione i pronostici di oggi, 9 maggio 2020, con tutte le differenze rispetto alle previsioni di ieri.

Oroscopo 9 maggio: Ariete

Dedicati a tempo pieno su un progetto in mano. Concentrarsi sul raggiungimento della forma fisica totale porterà innumerevoli benefici sul fronte della salute.

Oroscopo 9 maggio: Toro

Una dieta equilibrata ti manterrà in forma. La pace prevale sul fronte interno mentre ti diverti insieme agli altri. Un progetto interessante potrebbe arrivare.

Oroscopo 9 maggio: Gemelli

Non smettere di credere nel progetto che hai coltivato per così tanto tempo. Qualche parere negativo non deve distoglierti dall’obiettivo.

Oroscopo 9 maggio: Cancro

Troverai immensa soddisfazione nel trascorrere del tempo con la famiglia. Sul fronte lavorativo, potresti dover mettere il naso dappertutto per andare bene.

Oroscopo 9 maggio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 9 maggio: Leone

Le modifiche apportate sul fronte professionale potrebbero non funzionare come previsto. È probabile che una notizia importante arrivi e ti renda orgoglioso.

Oroscopo 9 maggio: Vergine

Mangiare bene sarà la chiave per mantenere una buona salute. Impressionare qualcuno non porrà molti problemi, mentre giochi sui tuoi punti di forza.

Oroscopo 9 maggio: Bilancia

Mostrare preoccupazione per un anziano di famiglia ti farà essere ansioso. I problemi di proprietà saranno risolti a tuo favore.

Oroscopo 9 maggio: Scorpione

L’estensione dell’aiuto può farti perdere tempo, quindi prendi la tua chiamata. Un’occasione per interagire con amici e parenti sarà presto tua.

Oroscopo 9 maggio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 9 maggio: Sagittario

Mangiare bene ti manterrà in una bella forma sul fronte della salute. Gli anziani della famiglia saranno orgogliosi dei tuoi risultati sul fronte sociale.

Oroscopo 9 maggio: Capricorno

Dovrai tenere sotto controllo le tue spese non facendo una pazzia. Oggi potresti non essere nelle migliori situazioni sul fronte professionale.

Oroscopo 9 maggio: Acquario

Chi si soffre di un disturbo può aspettarsi una pronta guarigione. Una piacevole sorpresa può essere suscitata dal coniuge o da qualcuno vicino.

Oroscopo 9 maggio: Pesci

È probabile che continui a far progredire le cose in modo soddisfacente sul lavoro. Riuscirai a fare i passi giusti sul fronte romantico per vincere qualcuno che trovi irresistibile!

