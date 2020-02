Oroscopo Branko 23 febbraio 2020: i consigli della domenica

Il settimo giorno Dio si riposò, ma non l’astrologo Branko che prosegue imperterrito con le sue previsioni dalle stelle. Quelle che leggeremo sono le previsioni per il 23 febbraio 2020 liberamente tratte dagli oroscopi che l’esperto Branko diffonde sui diversi canali mediatici.

Scopriamo quindi che cosa possiamo segnalare attraverso l’oroscopo di domenica 23 febbraio 2020, e le variazioni rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 23 febbraio: Ariete

È una settimana entusiasmante e, per di più, la Luna Nuova di domenica, è fatta di scoperte, se non di una nuova prospettiva. Anche se questo è eccitante, potrebbe anche significare che alcuni piani che hai considerato affidabili debbano essere messi in discussione, se non esaminati. Fallo ora e in seguito eviterai sorprese che richiedono tempo. Oroscopo 23 febbraio: Toro

Ovviamente, preferiresti non turbare qualcuno vicino a te. Tuttavia, un particolare problema ha creato una tale spaccatura tra di voi che non avete idea di cosa dire o fare. Discutetene, ma concentrati su quanto ti piacerebbe raggiungere un accordo e speri che sentano lo stesso. Ciò cambierà tutto.

Oroscopo 23 febbraio: Gemelli

Sei incredibilmente accomodante, anche su questioni che gli altri prendono sul serio, per cui sono sempre pronti per un vivace dibattito. A giudicare dall’influenza della Luna Nuova di questo fine settimana, gli eventi attiveranno un ripensamento degli accordi che hai lottato per mantenere come sono.

Oroscopo 23 febbraio: Cancro

Cambiamenti negli elementi della tua vita non possono rimanere così perché ti preoccupano. Tuttavia, ti senti bloccato. Gli eventi improvvisi potrebbero risolvere tutto. Mentre questi, in effetti, porteranno a una grande riorganizzazione, sei deliziato dai tempi e, quanto più, dalla forma che prenderà.

Oroscopo 23 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 23 febbraio: Leone

Ancora una volta, ti trovi in ​​una situazione in cui sei convinto che le idee siano fantastiche e il momento giusto. Tuttavia, stai affrontando qualcuno che vuole fatti convenzionali, che sono scarsi. Non perdere tempo con le spiegazioni. Coinvolgi la persona in questione. Fallo e capiranno presto perché sei così entusiasta.

Oroscopo 23 febbraio: Vergine

Tutti sognano un’offerta che appare dal nulla. Meglio ancora, quello che ti aspetta sarà tanto emozionante quanto inaspettato. Il problema? Dovrai muoverti rapidamente, probabilmente prima di poter raccogliere i fatti che dovrai prendere una decisione ben informata. La soluzione? Fidati del tuo intuito. È più affidabile di quanto pensi.

Oroscopo 23 febbraio: Bilancia

Poche cose sono più deludenti rispetto alla scoperta di qualcuno di cui ti fidi non era affidabile come pensavi. Il problema è che la loro idea di un piano, accordo o impegno differisce completamente dalla tua. Dimentica di discuterne. Basta tenerlo a mente, la prossima volta e, di fatto, ogni volta che li affronti. Oroscopo 23 febbraio: Scorpione

Annullare gli accordi esistenti è abbastanza impegnativo. È vero, i cambiamenti sono inevitabili. Ma, ovviamente, preferiresti aspettare di sapere di più su come stanno andando le cose e cosa stanno pianificando gli altri. In realtà, faresti meglio a fare il primo passo. Può sembrare rischioso, ma una volta fatto, tutto il resto sarà molto più chiaro.

Oroscopo 23 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 23 febbraio: Sagittario

Ora devi lasciare andare il passato e aprirti a una nuova prospettiva, sul presente ma, ancora di più, sui piani futuri. E poiché questa domenica accentua la struttura della tua vita, le idee che sorgono potrebbero essere così profonde, sei inquieto, se non diffidente. Nonostante ciò, tuffati. Non te ne pentirai.

Oroscopo 23 febbraio: Capricorno

Come un pratico segno di terra, eviterai di impegnarti in piani di qualsiasi varietà se sei a corto di fatti. Eppure, con le cose che si muovono così rapidamente, è questo o rischiano di perdere completamente certe disposizioni emozionanti. Per quanto fuori dal personaggio, immergiti. Più rapidamente ti coinvolgi, più imparerai. Oroscopo 23 febbraio: Acquario

Fuori dal personaggio come giudicheresti gli altri, un particolare individuo ha oltrepassato il limite. E per questo motivo, senti di dover parlare, e presto. Sebbene sia saggio, discuterne con altri che sono ben informati della situazione e dell’individuo in questione. Ciò che impari potrebbe cambiare tutto.

Oroscopo 23 febbraio: Pesci

Per alcune settimane hai avvertito che alcuni accordi di vecchia data devono essere ripensati se non drammaticamente modificati. Ma c’è sempre stato qualcos’altro da fare o da affrontare. Ora, tuttavia, le cose sono abbastanza tranquille che puoi davvero affrontarle. Inizia ora, ma modestamente, sapendo che i tuoi piani cambieranno di nuovo.

