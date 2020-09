Oroscopo Branko domani, 23 settembre 2020: le previsioni in anteprima

Ci ritroviamo per rimescolare le carte e scoprire in anticipo come si muovono gli astri. Dopo l’ultimo oroscopo di Branko ci dedicheremo alle previsioni di domani, 23 settembre 2020, con la nostra interpretazione dalle pubblicazioni di Branko online.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 23 settembre Branko: Ariete

Non è il momento di lasciarsi coinvolgere in una lotta per il potere. Non solo sei sconfitto, ma il tuo cuore non è nemmeno dentro.

Oroscopo 23 settembre Branko: Toro

Essere amico di tutti potrebbe non renderti amico di nessuno se non stai attento. Non tutti meritano ugualmente la tua lealtà e il tuo sostegno.

Oroscopo 23 settembre Branko: Gemelli

Lei raggiunge un accordo con l’opposizione ma vuole comunque mantenere le cose verbali. Dì loro che non stai dicendo di sì a niente finché non hai messo tutto per iscritto.

Oroscopo 23 settembre Branko: Cancro

Una relazione diventa più intensa, forse più intensa di quanto tu voglia che sia. Esci ora se ti mette a disagio.

Oroscopo 23 settembre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 23 settembre Branko: Leone

Coprire un problema non fa che peggiorare le cose. Fai chiarezza su ciò che è andato storto e le persone ti daranno la possibilità di farlo bene.

Oroscopo 23 settembre Branko: Vergine

Astenetevi dall’offrire di fare altri favori. Hai promesso molte cose ultimamente e non vuoi essere sopraffatto quando vengono chiamati.

Oroscopo 23 settembre Branko: Bilancia

ii esigente riguardo agli accordi che prendi ora perché quello che sembra un atto di generosità è davvero un’esca per una trappola futura.

Oroscopo 23 settembre Branko: Scorpione

Un raro cielo fa emergere il tuo lato possessivo. Tenere qualcuno vicino spinge via quella persona. Prova a invertire questa equazione.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 23 settembre Branko: Sagittario

È ora di farla finita con una causa persa perché ci sono solo alcune persone che sono intenzionate a essere infelici, non importa come tu cerchi di aiutare.

Oroscopo 23 settembre Branko: Capricorno

Aspettati sviluppi a sorpresa nella tua vita amorosa. È passato molto tempo dall’ultima volta che sei stato oggetto del desiderio di qualcun altro.

Oroscopo 23 settembre Branko: Acquario

Dici di non essere serio, ma le tue azioni dimostrano il contrario. Evidentemente sei più bloccato su qualcuno di quanto ti importi ad ammettere.

Oroscopo 23 settembre Branko: Pesci

Considera seriamente le conseguenze delle tue azioni perché (contrariamente a quanto dicono i poeti) un momento non dura un’eternità.

