Oroscopo Branko oggi, 4 ottobre 2021: le previsioni del giorno

Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 4 ottobre Branko: Leone

I pianeti sono in ansia oggi. Concentrati su cose che producono risultati immediati ed evita tutto ciò che potrebbe impantanarsi. Non hai la pazienza.

Preparati a prendere ciò che è tuo, o almeno chiedilo con più convinzione del solito.

Oroscopo 4 ottobre Branko: Bilancia

Sembra che tu possa aver trovato quello che stavi cercando, ma non sei ancora convinto. Non fare grandi mosse finché non sei assolutamente sicuro.

Pensavi di andare avanti ma sembra che sarà qualcun altro. Va bene lo stesso. Ti piace dove sei ora.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 4 ottobre Branko: Sagittario

Sembra che tutti siano sul tuo caso. In realtà, le persone stanno cercando di aiutarti a migliorare te stesso.

Oroscopo 4 ottobre Branko: Capricorno

Stai entrando in un ciclo intenso. Non sembra molto ora, ma lo sarà ed è per questo che devi prendere ogni giorno come viene.

Oroscopo 4 ottobre Branko: Acquario