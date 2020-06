Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 15 al 21 giugno 2020

Ricomincia il ciclo, con la nuova settimana e dobbiamo fare il quadro della situazione. Vediamo per tutti i segni che cosa accade, con le previsioni di Branko da lunedì 15 giugno 2020 a domenica 21 giugno 2020.

Nell’articolo l’oroscopo della settimana di Branko realizzato in riassunto libero dalle pubblicazioni dell’astrologo sul web.

Branko, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Branko della settimana: Ariete

La rappresaglia non farà nulla di positivo. Il fatto che tu possa agire, ma scegliere di non farlo, esprime forza e sicurezza. Oroscopo della settimana Branko: Toro

Sarà difficile esplorare alternative se ti sentirai sotto pressione per prendere una decisione. Da non preoccuparsi. Tutto ciò che vale la pena perseguire si presenterà per tempo.

Oroscopo della settimana Branko: Gemelli Ti piace indagare sulle opzioni, ma forse vuoi ridurle? Ci sono così tanti tra cui scegliere che stanno tutti iniziando ad assomigliarsi. Oroscopo della settimana di Branko: Cancro Il crollo di un precedente impegno non sarebbe potuto arrivare in un momento migliore. Questo ti consente di accedere a un’impresa appena iniziata. Aggiornamento alle 7.00 Branko, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Branko: Leone Qualcuno ha deciso e basta. Invece di concentrarti su quanto sia irrazionale questa persona, prova a introdurre un compromesso con cui entrambi puoi convivere. Oroscopo Branko della settimana: Vergine

Qualcuno ti ha ribaltato le carte. Prova a concentrarti meno sulle regole e più sulla propensione delle persone a infrangerle.

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

Potresti aver trovato la via d’uscita da un angolo stretto. Continua a comportarti come se fosse tutto perfettamente naturale e nessuno riuscirà a incastrarti.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

Ora è il turno di qualcun altro di sacrificarsi per un cambiamento! Approfittane. Non sai mai quando le stelle ti sorrideranno di nuovo!

Aggiornamento alle 8.00

Branko, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

Sei sempre in gioco per reinventare il modo in cui le cose vengono fatte. Serve che un po ‘di quell’entusiasmo si ripercuota sui colleghi.

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

Un’indulgenza costa più del previsto, motivo per cui si mantiene una riserva. Dopotutto: se non riesci a regalarti qualcosa di bello di tanto in tanto, qual è il punto?

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

Metti le preoccupazioni materiali davanti ai principi spirituali. Almeno per questa settimana è un dovere.

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

Settimana piuttosto confusa. Prima ti piace qualcosa e poi no. Concediti un altro paio di giorni prima di prendere la tua decisione finale.

Aggiornamento ore 9.00