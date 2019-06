Oroscopo di giovedì 27 giugno 2019, segno per segno

Ecco l’oroscopo per la giornata di giovedì 27 giugno 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 26 giugno 2019.

Oroscopo di mercoledì 26 giugno 2019, le previsioni

Ariete

Le tue idee possono sembrare oltraggiose e irrealizzabili per alcuni, ma hanno perfettamente senso per te e tu intendi metterle in atto. Urano, pianeta del genio, ti spinge a pensare che nessuna idea dovrebbe essere considerata tabù: se ci credi puoi farcela.

Toro

Oggi farai una grande impressione su un certo numero di persone importanti, ma sarà il giusto tipo di impressione? Se diventi troppo forte, potresti scoprire che preferiscono tenerti a distanza: si sentono più sicuri in questo modo.

Gemelli

Ignora ciò che gli altri dicono che dovresti fare e fai ciò che sai sia giusto. Anche se ti costa finanziariamente o ti fa perdere gli amici sai che, se non puoi essere fedele alle tue convinzioni, non puoi mai essere felice con te stesso.

Cancro

Il Sole nel tuo segno si collega a Urano nei prossimi giorni, il che suggerisce che qualunque cosa tu faccia e comunque tu scelga di farlo, i risultati saranno spettacolari. Fai qualcosa fuori dall’ordinario e guadagna il rispetto e l’ammirazione che brami.

Aggiornamento ore 9.00

Leone

Le persone si aspettano che tu agisca rapidamente e in modo deciso e non le deluderai nei prossimi giorni. Ma non agire solo per impressionare i tuoi fan adoranti. Le tue azioni devono avere una ragione e deve esserci un obiettivo chiaramente definito che miri a raggiungere.

Vergine

Oggi potrebbe esserci un po ‘di tensione nell’aria, ma devi ignorarlo e concentrarti sul compito che hai davanti. Le modifiche che stanno per avvenire non possono essere prevenute, quindi aspetta e vedi cosa succede per poi adattarti di conseguenza.

Bilancia

Con il Sole e il pianeta Urano che formano un collegamento incoraggiante oggi sei sicuro di essere uno di quelli che beneficiano degli sconvolgimenti che si stanno verificando intorno a te. In definitiva, ogni cambiamento è un buon cambiamento, quindi segui il flusso e divertiti.

Scorpione

Alcune persone tirano fuori il meglio di te e alcune persone tirano fuori il peggio, ma devi capire che non è quello che fanno quello che conta, ma come scegli di reagire. Il miglior tipo di reazione oggi è probabilmente nessuna reazione.

Aggiornamento ore 12.00

Sagittario

Non sarai dell’umore giusto per giocare sul sicuro oggi. Inoltre, ti verrà in mente una grande idea che non è solo straordinariamente semplice, ma potenzialmente anche una fonte di denaro.

Capricorno

Decidi cosa deve essere fatto e ignora gli oppositori che affermano che ti stai muovendo troppo in fretta o prendi troppi rischi. Forse è vero, ma se nelle prossime 24 ore ti guarderai indietro, un giorno e te ne pentirai.

Acquario

Farai un’importante scoperta nei prossimi giorni, il tipo di svolta che solo un Acquario può immaginare e il livello di fiducia in se stessi per farlo accadere. Non tutti saranno d’accordo che sei un genio, ma lo sei.

Pesci

Qualunque sia il piano in cui ti trovi, non sarai in grado di mantenerlo segreto per molto tempo. Quindi vai all’estremo opposto, e urla a gran voce cosa stai facendo!

Aggiornamento ore 15.00