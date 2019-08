Oroscopo di martedì 6 agosto 2019: cosa dicono le stelle

Ecco l’oroscopo per la giornata di martedì 6 agosto 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 5 agosto 2019.

Oroscopo 6 agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo martedì 6 agosto: Ariete

Prenditi del tempo fuori dal tuo programma occupato per chattare con amici e familiari. Secondo i pianeti, negli ultimi tempi sei stato così occupato da questioni legate al lavoro che alcune persone iniziano a sentirsi un po ‘trascurate. Non lasciare che un po ‘diventi molto.

Oroscopo martedì 6 agosto: Toro

Per qualche strana ragione sembri dubitare di avere quello che serve per avere successo. Non preoccuparti: cosa succederà nei prossimi giorni vedrà il tuo atteggiamento passare di 180 gradi e inizierai a credere che il tuo futuro sia luminoso.

Oroscopo martedì 6 agosto: Gemelli

Nei prossimi giorni ti troverai contro alcune persone potenti, persone che proveranno ad affermare la propria autorità su di te. Ci riusciranno solo se dimostri di essere intimidito, quindi sii forte e agisci come se non ti spaventassi facilmente.

Oroscopo martedì 6 agosto: Cancro

Non preoccuparti se ti senti un po ‘insicuro di te stesso all’inizio della nuova settimana in quanto è una reazione abbastanza naturale alla fiducia eccessiva che hai mostrato una settimana o due fa. Devi trovare un punto di mezzo praticabile tra la sfrenata fiducia in se stessi e il dubbio irrazionale.

Oroscopo 6 agosto: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo martedì 6 agosto: Leone

Continui a mostrare entusiasmo per qualcosa che è improbabile che ti porti molto in termini di ricompensa materiale, e questo è positivo. Forse alla fine ti sei reso conto che non si tratta solo di soldi e status, che ci sono modi più importanti per misurare il successo.

Oroscopo martedì 6 agosto: Vergine

Scoprirai qualcosa che ti aiuterà a capovolgere coloro che ti hanno dato delle difficoltà nelle ultime settimane. Sicuramente riprenditi da te, ma non farne una grande cosa: le vendette portano a lacrime per tutti e sono meglio evitate.

Oroscopo martedì 6 agosto: Bilancia

Se qualcuno che ha rancore nei tuoi confronti afferma di non fare abbastanza sul fronte del lavoro o di sottrarsi alla responsabilità in altri modi, non puoi semplicemente ignorarlo. È in gioco la tua reputazione, quindi assicurati che tutti sappiano che stanno dicendo bugie.

Oroscopo martedì 6 agosto: Scorpione

Qualunque cosa tu abbia pianificato in queste ultime settimane, devi prenderti cura di lui adesso. Nel giro di pochi giorni avrai la possibilità di impressionare le persone in posizioni di autorità, quindi preparati a mostrare loro ciò che mette in evidenza i tuoi talenti.

Oroscopo 6 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo martedì 6 agosto: Sagittario

Se vieni portato via dalla tua stessa importanza oggi, devi aspettarti dei guai, poiché un rivale che non vorrebbe niente di meglio che ridurti alle dimensioni, farà di tutto per farti sembrare cattivo. Tieni il tuo ego sempre sotto controllo.

Oroscopo martedì 6 agosto: Capricorno

Se stai calmo e affronti un lavoro alla volta oggi, otterrai tutto ciò che deve essere fatto – e avrai ancora tempo per divertirti e giocare. È quando provi a fare tutto in una volta che gli errori, e quindi i ritardi, hanno più probabilità di accadere.

Oroscopo martedì 6 agosto: Acquario

Nessuno ti sta facendo pressione, quindi perché stai facendo così tanta pressione su te stesso? Se senti di avere qualcosa da dimostrare al mondo, devi superarlo. Semmai l’Acquario il mondo dovrebbe dimostrarti!

Oroscopo martedì 6 agosto: Pesci

Più altri criticano ciò che stai facendo, più continuerai a farlo. Fai solo attenzione che i tuoi rivali non stiano giocando a un gioco in cui ti fanno fare una cosa facendoti sembrare come se ti stessero spingendo a fare un’altra.

