Oroscopo domani Paolo Fox 2 ottobre 2019: la giornata segno per segno

Paolo Fox, oroscopo 2 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 2 ottobre 2019: Ariete

I prossimi tre giorni riescono a dare qualche garanzia in più. Va ricordato che sei reduce da due settimane pesanti, ma tu ami le sfide. Quando però le sfide diventano impossibili o magari estremamente pesanti da superare è chiaro che bisogna fermarsi a riflettere; se devi fare un discorso d’amore sensato, giovedì e venerdì saranno giornate migliori. Oroscopo Paolo Fox 2 ottobre 2019: Toro

La giornata registra ancora un po’ di fatica pero’ da giovedì si migliora. Voglio anche dire a tutti quelli che hanno vissuto una crisi d’amore che sabato e domenica potrai riallacciare il rapporto. Quindi, nulla osta ad un cambiamento che può coinvolgere positivamente la tua vita, e in qualche caso può riguardare anche trasferimenti da un appartamento ad un altro. Oroscopo Paolo Fox 2 ottobre 2019: Gemelli

Un mercoledì che aiuta soprattutto nei rapporti con persone Cancro, Leone e Pesci. Sono segni che, come te, possono avere una spinta in più: se posso darti un consiglio, in questi giorni cerca di non premere troppo l’acceleratore per quanto riguarda il fisico, perché spesso fai troppe cose assieme. Oroscopo Paolo Fox 2 ottobre 2019: Cancro

Paolo Fox, oroscopo 2 ottobre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 2 ottobre 2019: Leone

Alla ricerca di stabilità, ma non è ancora il momento giusto. Giovedì e venerdì saranno giornate decisamente di recupero, ma questa sera non fare le ore piccole. Non ti do una valutazione negativa per quanto riguarda questa giornata perché resti forte e restano forti le tue convinzioni. In amore non conviene dare troppi giudizi: e’ molto meglio essere prudenti. Oroscopo Paolo Fox 2 ottobre 2019: Vergine

Hai tante cose da fare e situazioni da mettere in chiaro. E questa sera qualcuno potrebbe anche registrare un piccolo momento di stress. Per te e’ sempre importante muoverti, perché sei un segno ambizioso. Sabato e domenica saranno giornate migliori per le relazioni ma bisogna utilizzare un po’ di cautela in più nel rapporto con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox 2 ottobre 2019: Bilancia

Qualsiasi cosa tu debba dire, spiegare, cerca di muoverti tra questo mercoledì e venerdi perché sabato e domenica saranno giornate un pochino più faticose. Va ricordato che avere Sole, Mercurio e Venere nel tuo segno e’ un indizio di fortuna. Ma nonostante questo resti dubbioso e molto affaticato. Recupero da questa sera. Oroscopo Paolo Fox 2 ottobre 2019: Scorpione

Tra mercoledì e venerdi consiglio di parlare chiaro con le persone che ti vogliono bene, perché in questi giorni hanno bisogno di te! Non escludo che qualcuno di voi sia preoccupato per la forma, per la salute o semplicemente per il lavoro di una persona cara. Sabato e domenica saranno giornate di recupero!

Paolo Fox, oroscopo 2 ottobre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 2 ottobre 2019: Sagittario

Possiedi una grande forza interiore. L’ottimismo non manca: è un oroscopo importante per le relazioni interpersonali e nei prossimi tre giorni abbiamo anche un momento molto bello in l’amore. E’ vero che non ti leghi facilmente, pero’ adesso potresti incontrare una persona che ti interessa, che ti piace un po’ di più. Oroscopo Paolo Fox 2 ottobre 2019: Capricorno

Saturno nel segno porta vigore ed impeto. Anche Giove sarà nel segno a partire dalla fine dell’anno. Quindi, questo è un oroscopo di grande rilevanza; molti si chiederanno se sia giusto continuare alcuni progetti oppure se non sia più giusto fare qualcosa di molto personale. La ricerca di una identità e soprattutto di un’ambizione appagata e’ la strada che molti devono seguire nella vita per sentirsi meglio. L’amore e’ ancora un po’ offuscato da troppe tensioni. Oroscopo Paolo Fox 2 ottobre 2019: Acquario Le coppie che si vogliono bene dovrebbero cercare di ottimizzare progetti e spese perché di recente ci sono stati problemi in questo senso. Nei rapporti con Ariete e Toro, può esserci qualche dubbio. Questa e’ la classica giornata in cui potresti arrabbiarti per un nonnulla, oppure pensare di mandare tutti a quel paese. Capisco che tu sia stanco e che certe situazioni non le sopporti più, pero’ stai attento a non cadere dalla padella nella brace.

Oroscopo Paolo Fox 2 ottobre 2019: Pesci

Momenyto interessante per quanto riguarda i contatti, ma un po' faticosa per il fisico. Quindi potrei darti 'due stelle su cinque' per quanto riguarda l'aspetto fisico mentre per il lavoro posso darti anche 'quattro stelle'. La realtà e' che sei un po' più pigro, nonostante questa Luna sia in buon aspetto, e stasera potresti esserlo di più cerca di fare le cose con calma.

