Oroscopo domani Paolo Fox, 27 settembre 2019: i consigli dell’astrologo

Nel weekend la situazione è da prendere con le molle. Potreste discutere in casa o comunque anche nell’ambito del lavoro. Sembra che le cose che stai passando adesso e che stai facendo adesso non abbiano un valore, non abbiano un futuro. E ciò rende particolarmente nervosi. E se si e’ nervosi in amore si discute anche sul lavoro. Ci vuole tanta pazienza! Questa sera meglio non fare le ore piccole.

Oroscopo Paolo Fox 27 settembre 2019: Toro