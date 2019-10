Oroscopo oggi Branko, 17 ottobre 2019: i pronostici dell’astrologo

Luna passa in Gemelli, incide sulla vostra prosperità finanziaria. Le leggi in programma non sono una novità che vi fa piacere, per natura siete cassieri, dovete avere il contante tra le mani per sentirvi sicuri. Queste crisi finanziarie, l’incapacità di trovare soluzioni razionali sono dovute pure a Urano contro Mercurio, ma si può sempre andare in banca e prelevare.