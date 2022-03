Oroscopo Paolo Fox oggi, 20 marzo 2022: le previsioni del giorno

Buongiorno a tutti, dopo le ultime previsioni possiamo occuparci dei pronostici di Paolo Fox di oggi, 20 marzo 2022.

A seguire le previsioni di Paolo Fox con la nostra sintesi libera dall’app Astri. Leggete poi e pronostici della settimana.

Paolo Fox, oroscopo 20 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 20 marzo: Ariete

Non sei troppo entusiasta del futuro di una partnership, ma dagli una possibilità. Le stelle indicano che crescerà su di te.

Oroscopo Paolo Fox 20 marzo: Toro

Il cielo porta una prospettiva tanto necessaria a una situazione incendiaria. Le parti merlate sono finalmente pronte ad ascoltare la ragione.

Oroscopo Paolo Fox 20 marzo: Gemelli

Non sei un grande fan della tradizione. Lo vedi noioso e limitante. Tuttavia qualcosa di vecchio ti riserva qualcosa di nuovo oggi.

Oroscopo Paolo Fox, 20 marzo: Cancro

Questo è un momento meraviglioso per la tua relazione, soprattutto perché hai giocato un ruolo fondamentale nel suo successo. Festeggia la tua fortuna.

Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 20 marzo per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 20 marzo: Leone

Potrebbe sembrare che ti stai assumendo un peso più grande del necessario. Ma più la sfida è formidabile; più soddisfacente è la ricompensa.

Oroscopo Paolo Fox 20 marzo: Vergine

Non preoccuparti della tua reputazione. Se non altro, guadagni punti per aver parlato quando gli altri erano in silenzio. Inoltre non puoi avere sempre ragione.

Oroscopo Paolo Fox 20 marzo: Bilancia

Gli amici potrebbero non essere in grado di aiutare, ma i loro amici sì. Chiedi loro di fare delle presentazioni e da lì partirai.

Oroscopo Paolo Fox 20 marzo: Scorpione

Un vecchio amico compare proprio quando potresti usare un cuore a cuore. Il tempo trascorso con questa persona ti riporta in contatto con le priorità che avevi dimenticato.

Paolo Fox, oroscopo 20 marzo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 20 marzo: Sagittario

Non ti piace deludere le aspettative delle persone, ma a volte è solo così che vanno le cose.

Oroscopo Paolo Fox 20 marzo: Capricorno

Preferisci fare le cose da solo, ma la luna nuova insiste sul fatto che la collaborazione è fondamentale. Le persone ti aiutano a raggiungere gli obiettivi in metà tempo.

Oroscopo Paolo Fox 20 marzo: Acquario

Presto una parente o una suocera avrà bisogno di aiuto. Un piccolo inconveniente potrebbe portarti a ottenere qualcosa che desideri.

Oroscopo Paolo Fox 20 marzo: Pesci

Un amico è sia coscienza che memoria, specialmente quando ti ricorda come una volta ti sei arreso alle cose stesse di cui sei critico.

Aggiornamento ore 8.00