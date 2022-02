Oroscopo Paolo Fox oggi, 21 febbraio 2022: le previsioni del giorno

Buongiorno a tutti, dopo le ultime previsioni possiamo occuparci dei pronostici di Paolo Fox di oggi, 21 febbraio 2022.

Paolo Fox, oroscopo 21 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio: Ariete

Le finanze possono essere un argomento delicato. Le persone spesso si sentono nude ed esposte solo a parlare di loro, quindi sii sensibile quando affronti la questione con un coniuge o un fidanzato.

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio: Toro

Preparati ad affrontare problemi spinosi che circondano l’amore e il denaro per le prossime quattro settimane. Non sarà facile.

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio: Gemelli

Attenzione! Avvertimento, stai entrando in un campo minato psichico oggi. Tratta i nemici e i conoscenti con estrema cautela.

Oroscopo Paolo Fox, 21 febbraio: Cancro

Dopo settimane di attesa, sei pronto per fare ciò che sai che nel tuo intimo è giusto.

Paolo Fox, oroscopo 21 febbraio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio: Leone

Assicurati di non combattere le battaglie di qualcun altro. Non vuoi voltarti nel fervore delle cose solo per scoprire che quella persona è fuggita.

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio: Vergine

Il cielo aumenta la tua popolarità, ma potrebbe essere con la folla sbagliata. Avvocati e venditori di telemarketing hanno il tuo numero. Digli di perderlo.

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio: Bilancia

Ti senti più peccatore che peccare, ma se un capo è disposto a perdonare e dimenticare, dovresti fare lo stesso.

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio: Scorpione

Questo cielo segna l’inizio di un tempo in cui le cose si uniranno nei modi più peculiari.

Paolo Fox, oroscopo 21 febbraio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio: Sagittario

Potresti sentire un calo di entusiasmo per le cose che ti eccitavano, ma va bene perché i tuoi gusti stanno cambiando.

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio: Capricorno

I bisogni non sono un segno di debolezza. In realtà sono una buona ragione per avere qualcuno nella tua vita. Non puoi fare tutto da solo, lo sai.

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio: Acquario

Questo sempre un periodo difficile perché le persone non rimarranno all’interno dei loro bei pacchetti ordinati.

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio: Pesci

Se qualche influenza cosmica può aiutarti a rimetterti in carreggiata, è questo il momento.

