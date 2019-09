Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni dal 19 al 25 agosto 2019

L’oroscopo di Paolo Fox di questa settimana, da lunedì 16 settembre 2019 a domenica 22 settembre 2019. Ecco i pronostici per ogni segno zodiacale tratte dall’app Astri di Paolo Fox.

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

In coppia dovete cercare di dare più spazio all’altro senza esagerare nell’imporvi. Da questa settimana inizia una fase di grandi soluzioni per quanto riguarda il lavoro, anche per gli studenti. Per la fortuna è una settimana complessivamente positiva, anche se con qualche momento sottotono. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Toro

Grande boom in amore: per le coppie già formate e per quelle che si devono ancora incontrare ci sono davvero grandi prospettive. Se ci sono crisi, saranno invece superate. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di portare avanti le iniziative migliori che grazie alla presenza di Urano e Saturno avranno riscontri più che positivi. Settimana interessante per la fortuna. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Gemelli

Cercate di evitare contrasti con il partner, mentre i single farebbero bene a vivere le proprie emozioni senza pensare ai fallimenti del passato. Sul lavoro si muove qualcosa e i nati del segno si trovano a dover superare un momento non facile che dura da un po’. La Luna nel segno porta risposte positive nei prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Cancro

C’è la resa dei conti in amore, anche perché spesso i nati del segno si imbarcano in rapporti complicati. Qualche problema con i soldi ma sul lavoro è arrivato il momento di fare scelte importanti. Da venerdì le cose migliorano, anche per quanto riguarda il denaro. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Leone

Le stelle sono molto interessanti con nuovi amori in prospettiva, ma è bene imparare a lasciare spazio all’altra persona. Le prime due giornate della settimana sono decisamente buone per quanto riguarda il lavoro e sarà una settimana interessante sul fronte della fortuna.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Le stelle mostrano un quadro interessante soprattutto per quanto riguarda l’amore. L’importante è restare sempre positivi e non arrendersi mai. Sul lavoro è tempo di conferme dopo tanto impegno. Chi inizia ora nuovi percorsi scolastici risulta avvantaggiato. Martedì e mercoledì giornate interessanti e metà settimana sarà un buon momento per la fortuna.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Bilancia

L’amore con Venere nel segno presenta una riappacificazione o un nuovo incontro. Venerdì e sabato le giornate migliori. Il lavoro per il momento è precario, ma è il momento giusto per pensare a un cambiamento anche se può sembrare difficile: le risorse ci sono. Bene la fortuna, soprattutto venerdì. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Scorpione

In amore c’è qualche novità: è il momento per cercare situazioni stabili e per evitare avventure senza sbocchi. Attenzione alle finanze, mentre sul lavoro chi aspetta una conferma avrà fortuna. Giornate interessanti giovedì e venerdì. Aggiornamento ore 10.00

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Sagittario

Momento molto effervescente in amore. Sul lavoro è il momento giusto per chiudere qualche contratto ma anche per non sottovalutare nuove proposte. Venerdì e sabato giornate interessanti per la fortuna.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Capricorno

In questi giorni siete favoriti per le scelte in campo amoroso. Favoriti anche i matrimoni programmati nei prossimi giorni. Queste settimana è importante anche sul lavoro: finalmente la ruota torna a girare per il verso giusto e non si escludono colpi di fortuna. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Acquario Cambiamenti in vista: c’è da chiarire qualcosa riguardo i sentimenti. Nel fine settimane le coppie potranno riavvicinarsi e fare scelte che potranno cambiare la vita. Sul lavoro è il momento di ripartire con il piede giusto, vedendo premiati – anche economicamente – i propri sforzi, come forse fino ad oggi non era stato fatto. Emozioni positive in arrivo nel fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Pesci

Ahi ahi ahi, qualcosa in amore non va per il verso giusto, ma venerdì e sabato sono giornate molto positive anche sotto questo punto di vista. Qualche fastidio arriverà da un ex. Sul lavoro il mese di settembre, dopo un primo stop, può portare a grandi cose ed entro la fine dell’anno non mancheranno belle soddisfazioni. Sul fronte della fortuna, la fine del mese porterà qualcosa di più.

Aggiornamento ore 12.00