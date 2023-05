Orsa Jj4, il Tar accoglie la sospensiva. Enpa, Leidaa ed Oipa: “Riconosciuta l’esistenza di alternative praticabili”

“Accogliamo con soddisfazione la decisione del Tar di Trento di sospendere provvisoriamente il provvedimento di abbattimento nei confronti dell’orsa JJ4”.

Così le associazioni animaliste Enpa, Leidaa ed Oipa, che hanno presentato congiuntamente ricorso contro i decreti del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

Orsa Jj4, le associazioni animaliste: “Il provvedimento di abbattimento non ha alcun fondamento, dal momento che esistono valide alternative”

Come spiegano attraverso una nota congiunta, “Il provvedimento di abbattimento e quindi l’uccisione dell’orsa JJ4 non ha alcun fondamento, dal momento che esistono valide alternative. Noi abbiamo elaborato delle proposte, che svilupperemo ulteriormente nelle prossime settimane, proprio per dimostrare che non c’è alcuna necessità di abbattere JJ4”.

Orsa Jj4, le associazioni animaliste: “Ci sono dei precedenti molto incoraggianti dove gli animali sono stati trasferiti e stanno bene”

Dunque, affermano non senza soddisfazione Enpa, Leidaa ed Oipa: “L’orsa potrà andare a vivere in un posto molto lontano dal Casteller e soprattutto molto diverso. Ci sono dei precedenti molto incoraggianti dove gli animali sono stati trasferiti e stanno bene e vivono in situazioni compatibili con le loro esigenze etologiche”.

Orsa Jj4, le associazioni animaliste: “Inspiegabile e assurdo che la Provincia di Trento abbia insistito sull’abbattimento, e che il Ministero dell’Ambiente si sia ‘chiamato fuori’”

A monte della battaglia condotta da l’Enpa, la Leidaa, e l’Oipa, il fatto che sottolineano che si è cercato, con la prepotenza, d’imporre un provvedimento di abbattimento che non ha nessun fondamento perché le alternative praticabili ci sono: “Lo abbiamo in parte già dimostrato e nelle prossime settimane lo dimostreremo ancora di più – concludono infatti nella nota redatta all’unisono le tre associazioni animaliste – Resta inspiegabile e assurdo che la Provincia di Trento ieri abbia insistito sull’abbattimento come se fosse l’unica soluzione possibile, e che il Ministero dell’Ambiente si sia ‘chiamato fuori’ dalla decisione sulla vita dell’orsa, patrimonio dello Stato”.

