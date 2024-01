Osimhen replica all’agente di Kvaratskhelia: “Non parlare di me, idiota”

(Adnkronos) – “Caro Mamuka Jugeli, sei un pezzo di sporcizia e una vergogna. Sono imbarazzato dal tuo modo di ragionare, idiota! TIENI IL MIO NOME FUORI DALLA TUA BOCCA”. E’ la rabbiosa risposta via social dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen all’agente del compagno di squadra Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, che ieri ha affermato: “Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Te lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissi un miliardo di euro”.