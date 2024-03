Ostia – La Segnalini: “Avviati i lavori sul Canale dei Pescatori, a breve  ripristinata anche la navigabilità”

Sono iniziate ieri le attività di ripristino del Canale dei Pescatori ad Ostia. Il cantiere durerà circa due settimane, ha un costo di circa 30mila euro del bilancio comunale ed è eseguito dal Dipartimento dei Lavori pubblici Csimu.

I lavori prevedono il ripascimento della spiaggia erosa dalle mareggiate e la pulizia del fondo dell’alveo del Canale dei Pescatori, in prossimità dello sbocco al mare, per ristabilirne la navigabilità. Nella fase iniziale dei lavori viene effettuato il livellamento dei cumuli di materiale per l’accrescimento del volume del tratto di spiaggia e assicurare la stabilità della costa, bilanciando gli effetti dell’erosione. Al termine di questa fase inizierà il dragaggio del canale.

“A causa delle mareggiate – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini – si è creato un interrimento del Canale di Pescatori che ne ha compromesso il transito alle imbarcazioni. Inoltre, parte della spiaggia è stata erosa e il mare è arrivato a ridosso degli stabilimenti, compromettendo anche l’accesso alla spiaggia. Roma Capitale, per gli aspetti di stretta competenza, sta agendo nel più breve tempo possibile per ripristinare le condizioni di navigabilità e utilizzo del tratto costiero”.

