Ostia, tragedia in mare: muore 82enne

Tragedia nel tardo pomeriggio di martedì 16 agosto ad Ostia. Un uomo di 82 anni è morto nella spiaggia libera , un tratto di arenile presso il lungomare Duca degli Abruzzi dove il servizio di salvataggio era in quel momento assente. La tragedia si è consumata alle 19.

Inutili i soccorsi del personale del 118 e dell’eliambulanza atterrata in spiaggia. A dare l’allarme alcuni bagnanti che avevano visto l’uomo annaspare e poi annegare in mare.

Momenti tragici per i medici per salvare la vita all’ uomo, ripresi tra l’altro da alcuni cittadini e finiti sui social. Purtroppo l’82enne non ce l’ha fatta. La salma è stata coperta e portata successivamente in ospedale. Sul posto anche i carabinieri e la capitaneria di porto.