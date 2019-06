Pamela Anderson lascia Rami e attacca: “Aveva una doppia vita”

Una vita ufficiale e un’altra clandestina, fatta di bugie e tradimenti. Questa l’accusa mossa da Pamela Anderson nei confronti di Adil Rami, difensore del Marsiglia con un passato anche in Italia con la maglia del Milan. La celebre e prorompente attrice ha infatti reso nota sui social la rottura della storia d’amore con il calciatore.

Due anni intensi, in cui la coppia sembrava innamorata e senza pensieri. Cene di gala, uscite pubbliche, dichiarazione d’amore: tutto lasciava pensare ad una felice storia destinata a durare nel tempo. Un lungo post di Pamela Anderson ha invece messo la parola fine sulla relazione tra i due. Dure parole e una presa di posizione forte quella adottata da Pamela Anderson, che ha detto addio a Rami senza giri di parole.

Pamela Anderson, il messaggio a Rami

La showgirl ha utilizzato instagram per comunicare la fine della storia con Rami: “È difficile da accettare. Gli ultimi 2 anni e poco più della mia vita sono stati una grande bugia. Sono stata truffata, portata a credere che eravamo coinvolti in un «grande amore». Sono devastata per averlo scoperto negli ultimi giorni. Stava vivendo una doppia vita. Lui che era solito scherzare sugli altri giocatori che avevano fidanzate in appartamenti vicini alle loro mogli”.

Continua il messaggio di Pamela Anderson: “Ha chiamato quegli uomini mostri. Ma questo è peggio. Ha mentito a tutti. Come è possibile controllare in questo modo il cuore e la mente di 2 donne? Sono sicura che ce ne sono state anche altre. E’ lui il mostro. Io che ho aiutato tante donne vittima di violenze domestiche, non sono stata abbastanza sveglia da aiutare me stessa”, ha concluso la showgirl.