Papa Francesco lunedì in campidoglio, suggello a percorso giubilare. Gualtieri: “Parlerà in Aula Giulio Cesare e si affaccerà sulla piazza”

Papa Francesco lunedì in campidoglio, suggello a percorso giubilare. Gualtieri: “Parlerà in...

“La presenza lunedì prossimo di Papa Francesco in Campidoglio ci riempie di gioia e assume un particolare significato in vista dell’appuntamento giubilare ormai alle porte, il suggello di un percorso di condivisione che stiamo portando avanti con la Santa Sede e il Governo per organizzare al meglio questo evento storico così importante per Roma e per il mondo intero”.

Papa Francesco venerdì in campidoglio, Gualtieri: “Ha usato parole memorabili perché dal Giubileo parta un fortissimo messaggio di speranza per le difficili sfide che l’umanità si trova ad affrontare”

Così, non senza entusiasmo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, annunciando la visita in Campidoglio del Santo Padre.

“Papa Francesco – ha continuato il primo cittadino – ha usato parole memorabili perché dal Giubileo parta un fortissimo messaggio di speranza per le difficili sfide che l’umanità si trova ad affrontare; un richiamo a riscoprire il valore fondamentale della fratellanza in questi tempi così difficili, a realizzare una vera e propria alleanza sociale della speranza per la pace e per la vita, e a impegnarsi per una ecologia integrale che sappia essere ambientale, economica e sociale”.

Papa Francesco lunedì in Campidoglio, Gualtieri: “ S arà una nuova, storica occasione per ribadire il legame indissolubile che lega Francesco a tutte le cittadine e i cittadini di Roma”

Dunque, conclude il sindaco della Capitale, “Ci sarà grande emozione lunedì in Campidoglio. Roma vuole bene al Santo Padre e gli è profondamente grata per l’attenzione e la cura che ha sempre portato per i problemi della città così come per le opportunità di progredire, come sarà il Giubileo. Il Santo Padre parlerà in Aula Giulio Cesare e poi si affaccerà sulla piazza del Campidoglio per salutare i presenti: sarà una nuova, storica occasione per ribadire il legame indissolubile che lega Francesco a tutte le cittadine e i cittadini di Roma”.

