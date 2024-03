Parco di Torre Angela, dalla presidente Celli l’appello affinché venga intitolato “alle staffette partigiane”

“Mi associo all’appello di intitolare il Parco di via Celio Caldo a Torre Angela alle staffette partigiane come proposto da Anpi. Mi auguro che il presidente del Municipio VI Nicola Franco faccia un passo indietro e non accolga la richiesta di intitolarlo invece a Cossetto e Ghersì arrivata da Azione Frontale, gruppo di stampo neo fascista. Sarebbe un segnale importante per affermare ancora una volta i valori dell’antifascismo nella nostra città”.

Così in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli (nella foto).

