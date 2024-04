Pari Opportunità – L’Ass. Lucarelli: “Roma si unisce alla battaglia per la parità di genere. Una sfida che si può vincere solo insieme”

“Roma si unisce alla battaglia per la parità di genere. Una sfida che si può vincere solo insieme”, così in una nota Monica Lucarelli, Assessora alla Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità di Roma Capitale (nella foto), a margine della firma del Protocollo d’Intesa No Women No Panel siglato tra Rai e Roma Capitale.

“È importante agire attivamente per contrastare la persistente discriminazione contro le donne, una sfida che riguarda anche una città cosmopolita e culturalmente ricca come Roma. Oggi, impreviste questioni personali mi hanno impedito di partecipare di persona. Tuttavia, ribadisco che la priorità assoluta fin dall’inizio del mio mandato è stata la promozione di una partecipazione pluralistica ed equa al dibattito pubblico.

La firma del Protocollo oggi rafforza ulteriormente questo impegno, affrontando e sradicando gli stereotipi di genere e i pregiudizi ancora diffusi nella nostra società. Una trasformazione culturale che richiede un impegno costante e azioni concrete, un percorso fondamentale per garantire uno sviluppo sostenibile e inclusivo della nostra Capitale dove il talento e le prospettive delle donne siano riconosciuti e valorizzati e diventino leva del cambiamento, un passo essenziale per diffondere una cultura basata sul rispetto” conclude Lucarelli.

Max