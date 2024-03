Pari Opportunità Roma – Raggi e Rosati (M5S): “Bocciatura nostra mozione su CUAV grave errore del Pd Municipio IV”

“Alla faccia del Bilancio di genere! Oggi nel Consiglio del Municipio IV il Pd ha brutalmente bocciato l’atto con cui il M5S chiedeva di istituire i CUAV municipali, i Centri per Uomini Autori di Violenza volti al recupero di chi si è comportato in maniera violenta attraverso specifici percorsi di crescita personale. Al momento Roma Capitale non offre questo importante servizio, nonostante i fondi già stanziati a livello nazionale e regionale.

Il Pd municipale, infatti, sostiene che i fondi a bilancio debbano essere utilizzati solo per i CAV, ossia i Centri Anti Violenza: una visione miope, che trascura gli approcci più ampi al problema della violenza di genere. L’attività portata avanti dai CUAV aiuterebbe a prevenire la recidività del reato, come sottolineato anche nella Convenzione di Istanbul e dalla Conferenza Stato-Regioni.

Ed è singolare che lo stesso Pd, stavolta in Assemblea Capitolina, abbia presentato una mozione approvata all’unanimità per istituire il Bilancio di genere: uno strumento che valuta le scelte politiche e di bilancio in un’ottica di genere. Peccato che i primi a venire bocciati sarebbero proprio i dem del Quarto!“.

Lo dichiarano, in una nota, l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi e il capogruppo M5S al Municipio IV Stefano Rosati.

