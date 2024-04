Patrimonio case Roma – Canale (LCR): “Regolamento autoriparazioni immobili ERP crea disparità di trattamento tra chi è in graduatoria”

“Con il Regolamento proposto sulle autoriparazioni di alloggi ERP la maggioranza Pd capitolina crea una disparità di trattamento: tra chi è in lista di attesa e ha un reddito basso, e quindi non è in grado di fare i lavori di riparazione al posto del Comune, e chi invece ha la disponibilità economica per farli.

La conseguenza è che gli aventi diritto utilmente collocati in graduatoria si vedrebbero scavalcati da potenziali assegnatari di reddito superiore. Ma non è tutto: la stessa Ragioneria comunale ha evidenziato che l’art. 3 del Regolamento non rispecchia il principio stabilito dal Codice Civile sull’onere posto a carico del conduttore riguardo ai lavori di manutenzione ordinaria. In caso di mancata realizzazione dei lavori, l’assegnatario non si vedrà privato dell’alloggio, con ogni conseguenza del caso.

È una delibera pasticcio che non ci convince, dove Roma Capitale finisce per abdicare al suo ruolo di Ente Pubblico e mette in crisi il patrimonio comunale. Per questo motivo abbiamo espresso parere contrario in Consiglio municipale, dove tra l’altro la maggioranza ha addirittura espresso osservazioni opposte a quelle della Giunta”.

Così in una nota Carla Canale, Capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Municipio IX.

