Paura in serata per l’Emilia Romagna. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutta la regione e in particolar modo a Piacenza e Parma. L’intensità della magnitudo è di 3,5, l’epicentro a Ferriere, in provincia di Piacenza.

La scossa è stata avvertita anche in alcuni centri della Liguria. Al momento sono in corso degli accertamenti per verificare eventuali danni alle abitazioni, le ricerche continueranno anche nella mattinata di giovedì.