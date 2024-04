Piano anti incendi e non solo: a Roma i nuovi mezzi della Protezione Civile

Per Roma Capitale in dotazione droni e nuovi mezzi per un finanzialmento pari a 450mila euro. Il sindaco Gualtieri: “Dotazione all’avanguardia per interventi tempestivi ed efficaci”.

Lotta agli incendi su Roma ma non solo: potenziata la flotta dei mezzi della protezione civile, presentata lunedì mattina presso la sede del dipartimento protezione civile Roma Capitale alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’assessora capitolina all’Agricoltura, ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, il direttore della protezione civile di Roma Capitale Giuseppe Napolitano e del direttore del dipartimento tutela ambientale, Giuseppe Sorrentino.

I nuovi mezzi di spegnimento entreranno in servizio, seguiti dalla campagna 2024 contro gli incendi boschivi. Del resto finora l Protezione Civile poteva contare solo su di una sola autobotte e un solo mezzo: ora ecco, un secondo mezzo Graelion multifunzione più quattro pick-up con attrezzatura di spegnimento con una capacità di 3mila litri di acqua e due cannoni indipendenti, più telecamere di controllo gestibili con due joystick dalla cabina di guida, nella massima sicurezza degli operatori