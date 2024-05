Piano sociale Roma – Oggi al Centro Sarina Nathan di Trastevere, un incontro con le comunità di migranti e rifugiati 

Ventisei rappresentanti di nazionalità differenti si sono riuniti oggi, presso il “Centro Sarina Nathan” a Trastevere, nell’ambito del percorso avviato dall’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale per arrivare alla stesura del nuovo piano sociale cittadino.

In collaborazione con l’ UNHCR, agenzia ONU per i rifugiati, è stato organizzato un incontro per ascoltare e confrontarsi con le persone titolari di protezione internazionale e temporanea, richiedenti asilo e migranti. Tre tavoli per affrontare e discutere su tre temi specifici: cittadinanza, giovani e accesso ai servizi.

“Un incontro molto utile – spiega l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – per ribadire che la nostra è una città che non vuole solo accogliere, ma riconoscere anche i diritti di Cittadinanza e il protagonismo attivo di chi ormai da tanti anni vive e lavora a Roma. Un’altra occasione importante per aggiungere nuovi contenuti al piano sociale di Roma Capitale. Sono emerse tante proposte interessanti, ma anche tanta voglia di partecipazione e di restituire quanto si è ricevuto“.

“Una giornata – sottolinea la referente Roma UNHCR Valentina Ranaldi – che rafforza sempre di più la collaborazione tra la nostra Agenzia Onu per i rifugiati e Roma Capitale, per garantire più partecipazione alle persone rifugiate e migranti per la costruzione di politiche veramente inclusive“.

