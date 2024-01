Piantedosi: agenti e riqualificazione urbana per Roma

Piantedosi:”Serve riqualificazione urbana”. Nella Capitale più militari e agenti, ma non è tutto. Il Ministro dell’Interno incontrerà il sindaco di Roma.

Più agenti, più militari per una Roma più sicura: Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, vuole incontrare l sindaco Roberto Gualtieri, per sostenere una riqualifacaione.

“L’azione di prevenzione e repressione e le attività infoinvestigative deve essere affiancata da misure per la rigenerazione e la riqualificazione urbana, mediante il coinvolgimento sinergico dei vari livelli di governo del territorio, con il fine di spezzare l’intreccio tra degrado e illegalità e superare quei fenomeni di marginalità sociale in cui le criminalità trovano terreno fertile“.

Roma Piantedosi, le parole del Ministro

“La presenza ben visibile delle forze di polizia nei contesti ad alta frequentazione di pubblico, come le stazioni ferroviarie, svolge un’importante funzione di deterrenza dell’illegalità”, ha sottolineato dice il ministro dell’Interno.

Per questo, continua , “abbiamo attivato, da subito, operazioni interforze ‘ad alto impatto’, le abbiamo definite così. Per intensificare ulteriormente la cornice di sicurezza, con l’ultima legge di bilancio abbiamo rafforzato la presenza dei militari nelle stazioni, finanziando un’aliquota di personale dedicato di 800 unità, di cui beneficeranno in gran parte ovviamente le stazioni di Roma e Milano, e abbiamo altresì incrementato il contingente dei militari dell’operazione strade sicure che raggiungerà le 6.000 unità, dalle 5.000 prima previste”.