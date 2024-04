Piazza Venezia, collocato nel cantiere della stazione Metro C un silos d’artista, la proposta della Celli: “L’arte e la bellezza una sorpresa per i turisti”

Silos d’artista in piazza Venezia. E’ la proposta lanciata dalla presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli e che a breve sarà portata al vaglio dell’aula Giulio Cesare.

“La stazione Metro C di piazza Venezia è una grande opera che guarda al futuro, strategica per il sistema dei trasporti capitolino e collegherà il centro alla periferia est della città. Un cantiere di fondamentale importanza ma di sicuro impattante visivamente, con il quale romani e turisti devono convivere per i prossimi anni. Per questo motivo, con grande sensibilità e attenzione per l’immagine e la promozione di Roma, lanciamo l’idea di realizzare opere di pittura contemporanea sui silos attualmente presenti nell’area, rendendoli elementi di arte urbana coniugando al tempo stesso l’esigenza di tutela del paesaggio e valorizzazione del contesto in cui sono inseriti”, afferma.

“Immaginiamo come possa essere una felice sorpresa per i turisti da tutto il mondo, quando, nonostante il cantiere sia nel mezzo di una piazza monumentale, saranno ancora l’arte e la bellezza ad essere protagoniste, anche nei loro ricordi e fotografie, in quest’epoca così connessa e condivisa”, aggiunge la Celli. “La mozione, condivisa da altri colleghi consiglieri e depositata oggi, sarà portata in Assemblea capitolina nelle prossime settimane. Chiederemo di attivare le procedure necessarie per selezionare artisti ai quali affidare la realizzazione di opere pittoriche sulla superficie dei silos nei cantieri della Metro C nella tratta Colosseo – Venezia, anche ad esposizione temporanea”.

Max