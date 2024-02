Polizia, l’ennesimo suicidio: è accaduto a Rosignato (Li), il Li.si.po. ed il Pnfd: “Ribadiamo al ministro Piantedosi, a quando gli psicologi?”

E’ accaduto nuovamente, questa mattina una giovanissima poliziotta in servizio presso il Commissariato di Rosignano (Livorno) si è tolta la vita in uno degli alloggi di servizio.

Al riguardo de Lieto e Picardi segretari generali nazionali del Libero Sindacato Polizia (LI.SI.PO.) e Polizia Nuova Forza Democratica (PNFD) , dopo aver dichiarato la loro vicinanza alla famiglia della poliziotta che si è tolta la vita, per l’ennesima volta hanno tenuto a rimarcare: “Giova altresì evidenziare il silenzio tombale del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che, sebbene più volte gli sono state inviate lettere aperte e dettagliate note sul verificarsi di tali tragici eventi, tra l’altro, sempre in costante aumento, non ha mai risposto alle organizzazioni sindacali sopra indicate”.

Polizia, l’ennesimo suicidio, il Li.Si.Po ed il Pnfd: “Il ministro dell’interno ha pensato di poter annientare il ‘VIRUS SUICIDA’ con la potente arma dei tavoli tecnici e dei seminari

“Forse, a giudizio delle già menzionate OO.SS. – proseguono i due sindacalisti – il ministro dell’interno ha pensato di poter annientare il ‘VIRUS SUICIDA’ che alberga nella Polizia di Stato, con la potente arma dei tavoli tecnici e dei seminari. È sotto gli occhi di tutti il fallimento totale dei tavoli tecnici e dei seminari, la prova è data dal numero di poliziotti che si sono suicidati che continua a salire sempre più in alto. È doveroso rammentare ai vertici del Dipartimento dell’Interno che il grido di allarme lanciato a lor signori purtroppo è rimasto inesorabilmente inascoltato ed il ‘VIRUS’ continua a mietere vittime tra gli appartenenti della Polizia di Stato”.

Polizia, l’ennesimo suicidio, il Li.Si.Po ed il Pnfd: “Considerato le eccellenti doti del ministro dell’Interno, auguriamo che presto venga assegnato ad altro prestigioso incarico”

Infine, concludono de Lieto e Picardi, “Abbiamo sempre chiesto ai vertici del Ministero dell’Interno un pool di psicologi a stretto contatto con gli operatori di Polizia, in modo tale da intervenire per tempo su qualsiasi situazione sospetta, che l’appartenente alla Polizia di Stato stia vivendo, assicurando allo stesso modo il necessario supporto al fine di evitare il verificarsi di qualsiasi atto drammatico. Il LI.SI.PO. / PNFD, considerato le eccellenti doti del ministro dell’Interno augurano che presto venga assegnato ad altro prestigioso incarico”.

