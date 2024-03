Poliziotta suicida nel livornese – La FSD ‘denuncia’: “Piantedosi intervenga con misure di sostegno per la prevenzione”

“Nonostante i dati tratti dall’Osservatorio Suicidi in Divisa che indicavano che nel 2021 i suicidi erano stati 57, nel 2020 sei in meno (e l’anno prima ben 69), e gli esperti mettevano in evidenza che i fattori scatenanti erano dovuti soprattutto ai trasferimenti di sede, agli organici ridotti e ai turni massacranti – oltre alle aggressioni alle pattuglie in strada da parte di cittadini sempre più intolleranti all’osservanza delle regole – il silenzio delle Istituzioni è sempre più assordante”.

Poliziotta suicida, la dura denuncia della FSD: “A nulla sono valse le richieste di intervento dei sindacati di Polizia al ministro Piantedosi”

E’ quanto tiene a a rimarcare la Federazione Sicurezza e Difesa (FSD), sigla sindacale della Polizia di Stato che, attraverso il suo portavoce Antonio Curci denuncia: “Così l’ennesima tragedia si è compiuta e una giovane poliziotta si è tolta la vita presso il commissariato di Rossignano in provincia di Livorno solo qualche giorno fa. A nulla sono valse le richieste di intervento dei sindacati di polizia al ministro Piantedosi, che invece di intervenire con misure di sostegno come psicologi e medici esperti, continua a organizzare tavoli tecnici e seminari”.

Poliziotta suicida, Marinella Pacifico (Fuxia People): “Urge un’immediata soluzione degli eventi tragici con fondi a disposizione di questo settore lasciato senza aiuti adeguati”

Inoltre, aggiunge anche Marinella Pacifico già Senatrice, oggi nel movimento Fuxia People, che, per l’appunto, “Fuxia People chiede una immediata soluzione degli eventi tragici con fondi a disposizione di questo settore lasciato senza aiuti adeguati. Un altro sistema fragile da tutelare”.

Max