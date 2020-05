Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 12 maggio 2020. Anticipazioni e ospiti

Sta per iniziare il nuovo appuntamento con Pomeriggio Cinque, trasmissione pomeridiana su Canale 5. Conduce Barbara D’Urso, dalle 17 per il dibattito sui temi del giorno.

Nell’ultima puntata sono state ospiti Giada e Patrizia De Blanck in collegamento, che hanno parlato della loro presunta lite.

Giada ha spiegato di cosa si tratta. “Hanno creato un caso su una cosa che è successa a tutti in casa. Barbara tu sei una che segue le regole; mia mamma invece è una che a inizio pandemia non seguiva le regole. Non metteva guanti, mascherine, nulla. Io ho i miei motivi per essere arrabbiata con lei, già le ho salvato la vita due volte. Allora l’ho cazziata e lei si è stranita.”

A queste parole ha risposto poi Patrizia: “Intanto io l’ho minacciata di cacciarla di casa, ma non è successo. Quanti genitori lo hanno fatto? Io stavo in giardino a pulire la terrazza perché sulla moquette era finita della terra. È arrivata lei a urlarmi e sai che io l’urlo non lo sopporto, allora l’ho rincorsa con la scopa e lei è fuggita.”