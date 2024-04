Pomezia, controlli sull’ex Ecomostro a 2 anni dalla demolizione

Il famoso Belvedere di Torvaianica, a Pomezia, in provincia di Roma non c’è più: due anni fa c’è stato l’abbattimento dell’ecomostro di piazza Ungheria, la piazza cuore di Torvaianica. In seguito, complici le mareggiate sulla costa laziale, il belvedere di Torvaianica ha subito delle conseguenze dolorose.

Ora l’Ufficio Tecnico del comune di Pomezia ha predisposto dei controlli che hanno lo scopo di verificare la tenuta geostatica della struttura di piazza Ungheria.

Le indagini sono state disposte con la determinazione n. 437 del 4 aprile scorso: si tratta di “Indagini geofisiche e controlli sulla struttura presso il belvedere di Torvaianica”.

Dello studio geostatico della struttura se ne occuperà la ditta SVE.CO.

Si parla di “Esecuzione di profili geoelettrici – lo si legge tra le documentazioni – con il metodo della Tomografia Elettrica a 16/24/32 elettrodi per ottenere le sezioni della Resistività elettrica (Ohm m).

Questa tecnica serve per l’individuazione di vuoti (cavità e cunicoli), di strutture sepolte (lunghezze – dimensioni), d’acqua ed infiltrazioni (fratture) ed eteropie laterali (variazioni lungo il profilo orizzontale).

Segue il rilievo con pacometro per individuare delle barre di armatura lungo la superficie laterale dei pali messi a nudo dalle mareggiate e una sere di relazioni specialistiche.