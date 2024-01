Pranzo di solidarietà: l’Iniziativa di Caritas e Confcommercio

183 persone al pranzo di solidarietà ideato e organizzato da TI – Mercatino di Natale Piazza Duomo Apeca Confcommercio Milano e Promo.Ter. In Confcommercio Milano si è svolta questa iniziativa che è stata realizzata nell’ambito del Mercatino di Natale di Duomo con il supporto della Caritas Ambrosiana.

In un periodo particolarmente delicato, questo pranzo per alcune persone significa molto: è un gesto di solidarietà, di calore e accoglienza.

“Il pranzo solidale, nato dal Mercatino di Natale di Apeca sotto il Duomo e organizzato in Confcommercio Milano per le persone in disagio – commenta il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli – è un piccolo atto di solidarietà, ma è soprattutto l’impegno simbolico a non voltarci dall’altra parte e non lasciare indietro nessuno. Credo che costruire la speranza, come dice il nostro Arcivescovo Delpini significhi anche questo”.