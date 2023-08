Premier League 2023-24, Burnley-Manchester City 0-3: doppietta di Haaland

(Adnkronos) – Il Manchester City apre il calendario della Premier League 2023-2024 vincendo per 3-0 sul campo del Burnley nell’anticipo della prima giornata. I campioni d’Inghilterra allenati da Pep Guardiola si impongono con la doppietta di Erling Haaland e con il gol di Rodri, a segno nella prima gara della stagione dopo aver chiuso la scorsa annata con la rete che ha steso l’Inter nella finale di Champions League.

Haaland impiega 4 minuti per timbrare il cartellino. De Bruyne costruisce, Rodri rifinisce di testa e il centravanti norvegese fa subito centro: 0-1. Il Burnley gioca a viso aperto, reclama un calcio di rigore e cerca di tenere testa ai campioni d’Inghilterra. I citizens perdono De Bruyne per infortunio dopo 22 minuti ma non subiscono contraccolpi. E’ sufficiente innescare Haaland per chiudere virtualmente i conti al 35′. Alvarez offre il pallone al norvegese, sinistro di prima intenzione dal cuore dell’area di rigore e palla all’incrocio: 0-2. Il sipario cala definitivamente al 75′: da palla inattiva nasce l’azione che porta al gol di Rodri. Tocco ravvicinato, 0-3 e il City parte con 3 punti.