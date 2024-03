Prima Porta – Diaco e Badaracco (M5S): “Furti e danneggiamenti al Cimitero, è necessario individuare cause e responsabilità”

“La situazione al Cimitero di Prima Porta è completamente fuori controllo da oltre due anni.

Per effetto della mancanza di servizi finalizzati all’intervento programmato di manutenzione del verde, ai fruitori non è neppure garantita la sicurezza all’interno del Cimitero. Quindi c’è poco da stupirsi se durante la notte avvengono – come denunciato anche alla stampa dai cittadini – furti di lapidi e arredi cimiteriali.

Durante la propria consiliatura, il M5S ha assicurato lo stanziamento di fondi nel bilancio capitolino necessari per la realizzazione di un importante progetto di riqualificazione e legalità, al fine di riordinare le concessioni dei servizi cimiteriali e gli spazi per l’esercizio del commercio dei fiori nel Cimitero di Prima Porta. Ma è un investimento che l’attuale maggioranza sta trascurando, procrastinando sine die l’avvio dei bandi e l’esecuzione delle opere.

Presenteremo un’interrogazione in Campidoglio per avere dal Sindaco chiarimenti, tanto più avendo riguardo agli ultimi gravissimi fatti denunciati dai cittadini”.

Lo dichiarano in una nota, il vicepresidente della commissione Ambiente e consigliere M5S in Assemblea Capitolina Daniele Diaco e la consigliera M5S in Municipio Roma XV, Irene Badaracco.

