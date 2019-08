Prossima estrazione Lotto e Superenalotto: giovedì 29 agosto 2019

Ieri sera sono stati estratti i numeri del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. L’estrazione di ieri, martedì 27 agosto 2019, è la prima estrazione della settimana, la prossima estrazione del Lotto e Superenalotto si svolgerà giovedì 29 agosto. Archiviata l’estrazione numero 103 del 2019 di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, infatti, i giocatori si concentrano ora al successivo concorso che si svolgerà giovedì.

Come per ogni estrazione dei principali concorsi italiani, anche giovedì 29 agosto 2019 la redazione di Italia Sera seguirà in diretta le estrazioni del Lotto e Superenalotto. A partire dalle ore 20.00 di giovedì sarà possibile seguire in tempo reale l’estrazione di tutti i numeri del Lotto, la combinazione vincente del Superenalotto e l’estrazione serale del concorso 10eLotto.