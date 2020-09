PS5, quanto costa, quando esce e quali sono i primi giochi: tutto quello che c’è da sapere

Ora è ufficiale: la PS5 arriva sul mercato. Il momento tanto atteso è finalmente stato annunciato: la nuova console Sony è realtà. Nel corso di un evento andato in scena ieri sera, sono stati svelati tutti i dettagli relativi alla nuova Playstation, che arriverà sul mercato il prossimo 19 novembre. Vediamo quindi quanto costa e quali sono i giochi previsti al lancio.

Come già svelato, la PS5 uscirà in due modelli: Standard edition e Digital edition. La prima è la classica console con lettore ottico, che supporterà quindi il formato fisico dei giochi, la seconda, come dice il nome, è la versione digitale, quindi senza lettore, con cui sarà possibile acquistare giochi solo in digitale.

PS5, il prezzo delle due versioni

Ovviamente le due versioni differiscono anche sul prezzo: la standard, infatti, costerà 100 euro in più della digital. Questi nel dettaglio i prezzi delle due versioni:

Standard Edition: 499 euro

Digital Edition: 399 euro

Sony ha inoltre svelato i primi giochi disponibili al lancio della PS5, che ricordiamo uscirà sul mercato il 19 novembre. Di seguito la lista dei titoli

Astro’s Playroom (Japan Studio)

Demon’s Souls

Destruction All Stars

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition

Sackboy A Big Adventure

Devil May Cry 5 Definitive Edition

Fortnite